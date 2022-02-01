怕男友亂搞「逼穿女裝」　他變性感長腿妹爆紅！網笑：女友小心了

▲ 她怕男友被拐走，要對方穿女裝，結果太美爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名女子想帶男友出席閨蜜聚會，擔心他會和其他女子打情罵俏，便要求他扮女裝，沒想到他穿上一身紅色緊身裙後露出又細又直的美腿，穿著超高跟鞋時走路姿勢也婀娜多姿，美到令他在網路上迅速爆紅。許多網友紛紛警告女子，小心男友會吸引到「其他人」。

TikTok一名泰國女網友先前上傳一段她和閨蜜聚會時的畫面，短短二周累計破2千萬次觀看，影片的主角留著一頭亮麗短髮，臉上妝容完整，戴著華麗耳環，身上穿著一襲大紅色開衩緊身裙，翹腳露出光滑美腿，還不時對鏡頭挑眉，一手卻摟著身旁一名長髮女子，接著親口說出自己是男兒身，令許多網友看傻眼。

原來這名男子陪著女友參加聚會，而女友擔心他會吸引其他女性，便要求他穿上女裝，還為他化妝，沒想到意外美翻眾人。其他影片中可見，她男友完美融入她和姐妹的聚會，在樓梯上撐著牆壁擺PO拍照時，露出一雙令人驚豔的大長腿，看起來十分樂在其中。

女子後來也分享多段男友穿高跟鞋走路的影片，吸引破百萬次觀看。網友紛紛留言表示，「他真的很擅長穿高跟鞋走路」、「他看起來走得很輕鬆」、「他感覺愛上女裝了」。也有人開玩笑警告女子，要小心男友會「吸引到其他人」。

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