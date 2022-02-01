　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怕男友亂搞「逼穿女裝」　他變性感長腿妹爆紅！網笑：女友小心了

▲▼ 她怕男友被拐走讓他穿女裝，結果太美爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 她怕男友被拐走，要對方穿女裝，結果太美爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名女子想帶男友出席閨蜜聚會，擔心他會和其他女子打情罵俏，便要求他扮女裝，沒想到他穿上一身紅色緊身裙後露出又細又直的美腿，穿著超高跟鞋時走路姿勢也婀娜多姿，美到令他在網路上迅速爆紅。許多網友紛紛警告女子，小心男友會吸引到「其他人」。

@lookjunjjr วิธีป้องกันการไม่ให้แฟนเหล่หญิงเวลาไปเที่ยว #เมียบังคับให้แต่งหญิง ♬ เสียงต้นฉบับ - ลูกจันทร์

TikTok一名泰國女網友先前上傳一段她和閨蜜聚會時的畫面，短短二周累計破2千萬次觀看，影片的主角留著一頭亮麗短髮，臉上妝容完整，戴著華麗耳環，身上穿著一襲大紅色開衩緊身裙，翹腳露出光滑美腿，還不時對鏡頭挑眉，一手卻摟著身旁一名長髮女子，接著親口說出自己是男兒身，令許多網友看傻眼。

原來這名男子陪著女友參加聚會，而女友擔心他會吸引其他女性，便要求他穿上女裝，還為他化妝，沒想到意外美翻眾人。其他影片中可見，她男友完美融入她和姐妹的聚會，在樓梯上撐著牆壁擺PO拍照時，露出一雙令人驚豔的大長腿，看起來十分樂在其中。

@lookjunjjr ตอบกลับ @bintsireethorn ควีนบิ๊นท์เคาะแล้ว1 งื้อ เป็นเกียร์ติมากๆเลย มีคนถามส่วนสูงมา สูง175ซม. บนส้นสูง 4.5นิ้วค่ะ #เมียบังคับให้แต่งหญิง ♬ The Colors Of Siam (Main Theme Version) - Dodge Mukapol Chantarawong

女子後來也分享多段男友穿高跟鞋走路的影片，吸引破百萬次觀看。網友紛紛留言表示，「他真的很擅長穿高跟鞋走路」、「他看起來走得很輕鬆」、「他感覺愛上女裝了」。也有人開玩笑警告女子，要小心男友會「吸引到其他人」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸：老婆才生完
父也確診！染疫國中生與母遊台中　急召42人採檢
快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪除夕過世　享壽76歲
快訊／大樂透2.1億獎號出爐！　開心過年看這次
快訊／北市民宅外牆坍塌！　鄰居聽巨響嚇壞
年菜吃不完？　醫警告「這4道別加熱」：心腎恐壞掉
第一次婆家過除夕！　KIMIKO婆婆「突問1句話」空氣凝結

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

怕男友亂搞「逼穿女裝」　他變性感長腿妹爆紅！網笑：女友小心了

雙胞兄妹「抱抱睡」出門還牽手！　男友看傻網曝心態

他「人生勝利組」突失蹤　妻兒陷煉獄！23年後「變另一個人」現身

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公VIP區全程目睹

這不是肯德基！馬來西亞KFC爆「炸雞缺貨」　饕客怒份量變相縮水

口罩掰掰！丹麥每天5萬確診仍「搶先鬆綁」　全面解除防疫限制

辣警開OnlyFans脫衣求情趣！竟遭逼離職　同事還想凹「裸照打折」

好想嫁出去！櫻花妹瘋「婚活」　就是要抓住鑽石男

鮮肉帥哥開Uber曝真實收入　一周賺近4萬台幣！上班時間超自由

丹麥研究曝「Omicron妹妹」BA.2毒株　感染力是原版1.5倍

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

鸚鵡「拖鞋衝浪」邊滑邊嗨唱　報紙、袋子也OK：小case啦～

貪吃貓無法抗拒的香絲誘惑 夢中聞熟悉味道秒驚醒開啃

怕男友亂搞「逼穿女裝」　他變性感長腿妹爆紅！網笑：女友小心了

雙胞兄妹「抱抱睡」出門還牽手！　男友看傻網曝心態

他「人生勝利組」突失蹤　妻兒陷煉獄！23年後「變另一個人」現身

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公VIP區全程目睹

這不是肯德基！馬來西亞KFC爆「炸雞缺貨」　饕客怒份量變相縮水

口罩掰掰！丹麥每天5萬確診仍「搶先鬆綁」　全面解除防疫限制

辣警開OnlyFans脫衣求情趣！竟遭逼離職　同事還想凹「裸照打折」

好想嫁出去！櫻花妹瘋「婚活」　就是要抓住鑽石男

鮮肉帥哥開Uber曝真實收入　一周賺近4萬台幣！上班時間超自由

丹麥研究曝「Omicron妹妹」BA.2毒株　感染力是原版1.5倍

調皮獅子狂鬧老虎吵翻天　「狗媽媽」跳出勸架瞬間乖乖

獨居翁「沒帶鑰匙」用爬的卡雨遮　警化身蜘蛛人引導脫困

真假蜂蜜難辨別！　專家傳授1絕招：手指貼在瓶身後一看就知

孩子哭鬧不吃飯怎辦？　虎媽女星「1招放大絕」：反正醫生說3天才會餓死

設計師回收輪胎製「環保貓窩」　2種房型助浪浪溫暖過寒冬

過年送紅包「大樓管理員」該給多少？小禎苦惱發問…網友答案超熱烈

父也確診！染疫國中生與母遊台中　市府「細胞簡訊」急召42人採檢

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

弟取遊戲ID驚曝「特殊情趣」！哥一看嚇壞：下體傳來一陣惡寒

五倍券再加碼　年節「這些地方」消費加碼送50%

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

男友劈腿閨蜜！胖妹狂減30公斤變女神

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

12歲女「長新冠」暴瘦　1年多靠鼻胃管進食

繼BNT　美FDA「完全授權」莫德納

孝順童幫媽磨菜！太嗨「木杵搗爛陰莖」痛爆

平壤23層公寓倒塌！黨高層為500死道歉

BA.2是隱形變種！科學家用PCR也難區分

機率只有千億分之一！他下注20元竟爽中1億

國會暴動當天　賀錦麗座車附近遭放炸彈

恐怖海怪追殺漁民！「雙眼發光」尾隨47秒

泰男打完第3針BNT嚴重胸痛　2小時後驟逝

更多熱門

相關新聞

這不是肯德基！這地區KFC爆「炸雞缺貨」

這不是肯德基！這地區KFC爆「炸雞缺貨」

由於全球貨運供應堵塞，導致餐飲食材供應鏈時不時就傳出問題，包括麥當勞就曾暫時停止供應薯餅、大薯，而馬來西亞的肯德基先前曾傳出暫停供應包菜沙拉（Coleslaw），如今再度傳出招牌炸雞部分地區停止供應，就算有部份地區仍繼續供應販售，份量與先前相比簡直是縮水到少得很可憐。

泰國今開放全球遊客「免隔離入境」

泰國今開放全球遊客「免隔離入境」

鱷魚剖腹取屍影片曝！他捕蟹遭鱷魚吞下腹

鱷魚剖腹取屍影片曝！他捕蟹遭鱷魚吞下腹

菲律賓開放157國旅客入境免隔離　不含台灣

菲律賓開放157國旅客入境免隔離　不含台灣

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

關鍵字：

泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面