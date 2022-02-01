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6個壞習慣恐大破財！命理專家警告：遮額頭會擋好運氣場

▲▼chinese new year。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不少人新年會到財神廟走春。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

新的一年來臨，多數人最盼望的就是能招來財運，命理專家、塔羅牌老師艾菲爾就提醒，想改善財運除了關注招財祕法外，生活中有6個壞習慣也可能對財路大有影響，提供民眾參考。

一、浪費水

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水也是五行之一，也是重要資源，艾菲爾老師指出，多數人在洗澡、漱口時的空檔不會將水關掉，或在喝水時裝上滿滿一杯，卻只有喝一半，然後倒掉，無形中造成不少浪費，但「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都直接會使你的財富跟著不見。

二、沒有確實清潔額頭

額頭在面相裡直接與事業與運氣有關，從觀察額頭便能斷定一個人的運勢的好壞，艾菲爾老師表示，許多人會選用瀏海造型，其實也是將運勢、氣場遮擋住，若在洗臉時未確實清潔額頭，這些汙垢恐怕直接阻擋財運進門。

三、不自覺抖腳

抖腳除了不雅觀，也表示無法控制自己的行為，代表心性的不穩定、難成大業，艾菲爾老師提到，男人抖腳會使富貴遠離，有錢也難守住，女人抖腳則是感情上會不穩定，不順站著或坐著，要靜心培養定性才能招來好財運。

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲招財植栽應隨時維護保持。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

四、家中植物枯黃

很多人會在家裡擺放招財的植栽，但時間一久就疏於照顧，一旦風水植物發黃枯萎，不僅會失去原本的招財能量，還可能聚財不成反漏財。

五、唉聲嘆氣

有些人會莫名其妙唉聲嘆氣，造成「悲觀負面」的形象，艾菲爾老師提醒，這些累積的負能量可能讓好財運、貴人直接繞過你，多給人正面積極的感受，才能為自己招來好財運。

六、錢包有破洞

錢包代表一個人的財庫，乾淨整潔的錢包才能將財氣累積，不少人外表華麗，錢包裡卻雜亂不堪，甚至有破洞，艾菲爾老師表示，髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財，應讓財庫保持乾淨明亮。

▼整潔的錢包才能留住財氣。（圖／Pixabay）

▲▼付錢,結帳,錢包,AA制。（圖／Pixabay）

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