一愛上「就不輕易放手」星座Top3！射手收起玩心　不再東撩西撩

▲有些星座看似愛玩，但只要一愛上就不輕言放棄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在這個「速食戀愛」的時代裡，談戀愛變成一件很容易的事，但想找個能走一輩子的伴卻如登天難嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分享「愛上了，就不輕易放手」星座Top3，上榜名單內雖包括曾被網友點名難控制、花心的雙子、射手座，但只要認定一個人，他/她就會收起玩心，全心全意投入，你的另一半就是嗎。

安德魯分析只要一愛上，絕對不會輕易放手的星座前3名：

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第3名：射手座

在感情世界裡就像孩子般充滿好奇與新鮮感的射手座，雖然常被認為花心，但他/她只要一愛上，眼裡就不會有別人。感情對射手而言是一個練習題，他/她們在感情中永遠都是個練習生，會嘗試接觸不同可能。

射手座常常會問自己，究竟是「喜歡還是愛」？就看你給他/她的感覺及如何指引，如果你散發出的只是想談戀愛、互相喜歡，射手座到一個階段就會停止投入，反而會向外尋找可以給他/她愛的感覺的人。在他/她內心深處非常孤獨、需要大量的愛，一旦決定好好和你愛下去後，就會收起玩心，不再撩東撩西，成為穩重又專情的人。

▲一旦發現雙子座行為異常、刻意表現出「沒那麼喜歡」就是愛上你了。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

第2名：雙子座

雙子座就像一層霧難以看仔細，常被外界認定是無情又花心的星座，事實上他/她在面對一段感情時「害怕是大於開心」，非常害怕受傷，加上個性容易多想，與其說對愛情沒信心，大多是沒自信。當他/她愛上你後，行為會變得反常，開始試探你對他/她的感情到哪一個程度，再決定自己是否要全心投入。

雙子座因為害怕失去，寧可選擇不要開始，一旦越陷越深就會出現異常行為。當你發現他/她已經愛上你，就必須給他更多安全感，只要了解這點，雙方內心的疑慮就能減少，你會發現被雙子座愛上，是件幸福的事。

▲摩羯座理性又務實，在感情中很執著。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第1名：摩羯座

思考比較直、比較死腦筋的摩羯座，在愛上一個人前會先「分析」，投入感情後讓平時話少的他/她開始問東問西，想知道你是否對他/她也有相同感覺，值得投入其中。在感情裡，摩羯座很謹慎，不會被感性沖昏頭，反而是理性、實際務實派，做任何事前會考慮、計畫周密。

有些人覺得和摩羯座談戀愛有點無聊，沒有太多驚喜。但若你追求一段安安穩穩、不像八點檔偶像劇的高低起伏，或是過往情史中已傷痕累累，想有個肩膀依靠，摩羯座是個不錯的選擇。他/她在和你交往時就會做許多功課，即使未來感情路上遇到挫敗，也不會輕易放手，屬於感情路上很執著的星座。