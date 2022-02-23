農曆二月好運TOP3　屬兔事業旺收穫豐、「這生肖」愛情財富雙贏

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農曆二月即將到來，各地櫻花接力綻放，為仲春揭開序幕。而迎來新的一個月，好運排行榜也再度洗牌！《科技紫微網》分別整理出愛情運、事業運、財富運超旺的生肖TOP3，運勢將如同雨過天晴的陽光般，充滿希望。

▲屬馬者農曆二月的感情因浪漫而富有生機。（圖／取自免費圖庫Unsplash；以下同）

愛情運超旺TOP3

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第一名：生肖馬

單身者：誰說單身就沒人疼？單身反而可以享受很多人的疼愛呢！只是小心別一次發展太多段曖昧關係，不然可能會被看成濫情，影響了你的感情發展。

有伴侶：這段時間你和伴侶很注重浪漫的氛圍，約會、禮物、燭光、驚喜等關鍵字會常常出現在彼此相處的空間中，感情因為浪漫而富有生機。

第二名：生肖兔

單身者：本月頗有親和力，在朋友們中相當受歡迎，經常會有朋友約你一起聚會玩樂。你的魅力將在這些團體活動中顯現，很容易獲得異性的好感，開始戀情的機會很高。

有伴侶：本月你可能有點太愛碎碎念，所以如果看到另一半的表情開始糾結，趕快克制自己，別讓你的口水淹沒了對方的激情。想說話的時候不妨吃點零食，轉移一下注意力。

第三名：生肖羊

單身者：找個假期約朋友遊山玩水，徜徉在山水中的行程可能讓你遇見志同道合的對象。不過，緣分不會一直等在原地，有時也需要你自己主動進攻喔。

有伴侶：情緒愉悅，會表現出相當強烈的熱情。對愛情的進展也充滿期待和自信，會開始為未來做更多的計畫和準備。如果有好的想法，可以與伴侶分享。

愛情運偏弱生肖

生肖鼠

單身者：難道因為你單身，就該不修邊幅、不重打扮嗎？這樣只會讓別人離你更遠，連親近的念頭都被嚇跑！保持朝氣、清爽的外表，對你的感情發展很有幫助。

有伴侶：愛情世界呈現一片冰封，到處白雪皚皚，不知往哪個方向前進才能通往幸福的彼岸。解鈴還須繫鈴人，不如直接針對話題敞開來談，否則，有顧慮的愛很難走到終點。

生肖虎

單身者：不要太癡迷於愛情遊戲，再精彩的遊戲總會有結束的時刻，小心太投入會傷了自己。趕快從遊戲的沼澤脫身，認認真真的期待一段真感情。

有伴侶：愛情陰雨的月份，有伴侶者可能因太過黏人而讓對方感到厭煩。不要太干涉對方，適當給對方一些空間和私密，享受距離帶來的美感。

▲屬兔者農曆二月事業運旺，將有不少收穫。

事業運超旺TOP3

第一名：生肖兔

事業運很不錯，企圖心旺盛，對工作充滿鬥志與熱忱。適合嘗試多元方向，同時進行不同性質的事務，收穫將會頗豐喔！

第二名：生肖猴

本月對待工作只要抱持愉悅的心情，就能夠把工作做好。人際關係的處理應圓融一些，太過刻板不易得人助。

第三名：生肖豬

做事的專注力很強，交給你的任務都能在短時間內全力以赴、漂亮完成。這樣所獲得的成就感會讓你的熱情及樂天態度迅速上升，足以抵禦其他的不順。

事業運偏弱生肖

生肖雞

工作動力不足，容易心煩氣躁，一點點小挫折就會令你鬥志全消。和朋友到郊外去散散心是不錯的調適方式，感受大自然的親切溫和，能讓你有所領悟。

生肖狗

你在職場上顯得有些畏首畏尾，面對新的挑戰總想推脫，自信心也嚴重不足，還沒去嘗試就認為自己會做不好。先戰勝自己，才能有好的狀態迎接挑戰。

▲財富運第一名的生肖馬可望體會輕鬆賺錢的樂趣。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖馬

商務訂單增多，是真正的「忙並快樂著」。長期投資的收益在本月也顯現出來，心裡還有許多計畫正在構思中，成熟的理財觀念將讓你體會輕鬆賺錢的樂趣。

第二名：生肖龍

本月你是滿腦子投資理財經。其實你適合採取簡單的理財方式，減少瑣碎複雜的操作，反而能夠管理好財務，小有進帳。

第三名：生肖兔

本月可能會有較多的應酬，將耗去你大部分的開支預算。不過，這些人情投資可能會成為你成功路上的捷徑，是一筆本小利大的好生意。

財富運偏弱的生肖

生肖蛇

本月有破財跡象，應多注意財物安全，尤其在外出時要看好皮包，不要輕易和陌生人搭話，人多熱鬧的地方也應該少去。

生肖虎

上半月有漏財危機，要多做防範，遠離風險投資，少去購物商區，刷卡消費時亦要當心盜刷危機，並保管好銀行卡密碼。