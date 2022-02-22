逢九必衰？2022年「7生肖」恐多災　「穿紅衣、擺植栽」10招化解

▲在華人命理觀念中「九」是個關卡。（圖／取自免費圖庫Unsplash；以下同）

生活中心／綜合報導

民間流傳「年齡逢九，易有厄運」的說法，在華人命理觀念中「九」是個關卡，多有不順與災難，輕則病痛纏身、有破財，重則生死邊沿、險象環生。2022年有哪些生肖逢九須小心？又該如何化解？《科技紫微網》一次告訴你。

所謂的「逢九年」，又分為「明九」與「暗九」，虛歲年齡帶9為「明九」，虛歲年齡為9的倍數則是「暗九」，今年逢九的「7生肖」如下：

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鼠

1996年生虛歲27（暗九）

1984年生虛歲39（明九）

1960年生虛歲63（暗九）

1924年生虛歲99（既是明九，也是暗九）

兔

1987年生虛歲36（暗九）

1951年生虛歲72（暗九）

龍

1964年虛歲59（明九）

馬

2014年生虛歲9（既是明九，也是暗九）

1954年生虛歲69（明九）

1942年生虛歲81（暗九）

猴

2004年生虛歲19（明九）

1944年生虛歲79（明九）

雞

2005年生虛歲18（暗九）

1969年生虛歲54（暗九）

1933年生虛歲90（既是明九，也是暗九）

狗

1994年生虛歲29（明九）

1934年生虛歲89（明九）

以上7生肖，「男怕生日前，女怕生日後」，在逢九年，男性生日前災難重，而女性則在生日後遇險多；此外，「男防初一，女防十五」，即男性要注意臨近農曆初一的日子，女性則要注意臨近農曆十五的日子。

▲在家中吉位擺放綠色植物有「生旺、行好運」之功效。

至於逢九年該如何化解災禍？

明九：

1. 切記：「小病不拖、險地不去」。

2. 避免借貸、擔保，或是大額投資。

3. 時常穿著紅色服飾（比如：紅色背心、紅色內褲、紅繩、紅色腰帶等等），可祛邪避災。

4. 在家中吉位擺放綠色植物，如：長青藤、發財樹、文竹、金心吊蘭、金桂、鐵樹等，植物的生命力可讓周圍環境形成充滿「生氣」的場，有「生旺、行好運」之功效。

5. 保持積極樂觀的心態，多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

▲「暗九年」忌過生日，避免大喜大悲。

暗九：

暗九之兇險更甚明九，必須處處小心，謹慎行事，避免口舌、肢體衝突等，更不可去危險之地，除了上列5點，還要注意以下5點：

1. 遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。多施捨做善事，可積德祈福。

2. 求陰陽五行護身符，隨身攜帶或放置於臥室床頭，催動自身五行磁場，護佑元神，以保平安康健。

3. 每逢農曆初一、十五，拜神、沐浴、焚香、打坐，誠心祈福，以求吉祥順遂。

4. 忌投資、結婚、過生日、參加葬禮等，避免大喜大悲，保持心境平和，可消災避難。

5. 運用吉祥物開運。隨身佩戴黑曜石、本命佛、五帝錢、平安扣飾品，或三合、六合屬相飾品等，可淨化周圍的負能量磁場，有效驅邪、避災、保平安。注意：吉祥物不是多多益善，選擇佩戴一兩樣即可。