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男友劈腿閨蜜！胖妹「4月狂甩30公斤」變女神　網讚爆：最美復仇

▲▼男友劈腿閨蜜，她4個月狂減30公斤復仇。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 男友劈腿閨蜜，令女大聲決心減肥。（圖／翻攝自Twitter，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名女大生因為肉肉的身材，被交往3年的男友背叛，且男友劈腿的對象還是她的好閨蜜，令她傷心又不敢置信，下定決心改變，短短4個月內甩肉30公斤，經常在社群媒體上曬出減肥成果，令許多網友大讚，這根本是最美的復仇。

當地媒體Soha報導，21歲女大生Nguyễn Thị Thảo Nhi來自胡志明市，從小就常因身材淪為笑柄，儘管對流行、時尚設計很有興趣，卻只能穿寬鬆的衣服將身材遮住。飽受嘲笑令她極度缺乏自信，而高中認識的男朋友便是第一個稱讚她「很漂亮」的人，因此對她來說格外重要。

她和對方從高中開始交往3年，戀情一直維持到二人都升上大學，未料意外發現男友和自己的好友有一腿，令她十分震驚，不久前更得知二人已經結婚的消息，一度陷入絕望，但很快就將痛苦轉化為減肥的動力。

▲▼男友劈腿閨蜜，她4個月狂減30公斤復仇。（圖／翻攝自Twitter）

她將過去最愛的零食和奶茶全都戒掉，開始控管飲食，同時進行高強度的運動，努力減肥，經過4個月後成果顯著，體重整整降了30公斤，從原本的80公斤變成現在的50公斤，終於能穿上以前想穿的衣服。

這名女大生受訪時表示，「我現在很感謝前男友，減肥後變得更有自信，覺得很幸福。」她的故事透過媒體曝光後，網友也紛紛表示，「前男友一定後悔到不行吧」、「最美的復仇」、「30公斤是怎麼辦到的」。

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