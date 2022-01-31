快訊／本土＋8！高雄燒不停　陳其邁：牙科診所1名醫護被確診

記者吳奕靖／高雄報導

雖然是除夕，不過高雄市疫情指揮中心還是沒有暫停，持續召開記者會，同時宣布在除夕這一天，總共有8名本土病例，而且共分成兩條傳播鏈，一條一樣是從高雄港，另外一條就是從大寮一家母子三人。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

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8起案例當中，其中5例是屬於高雄港的後續傳播，是一間牙科診所。另外旗津也有一棟大樓也有感染源，所以也在進行清消，3例是大寮幼兒園的匡列對象，所以到目前為止，幼兒園已經有7例確診。

陳其邁表示有5個是與高港有關感染，3個匡列隔離期間發病，另外1個是屬於高港感染第二波是一家牙科診所有確診，另一個是確診個案的對面，他住在老舊公寓大樓的對面鄰居，目前在31日上午已經在旗津區該棟大樓已經開始清消，在高科大設篩檢站，就大樓住戶及附近周遭可能接觸風險的進行清消採檢。

另外3個是大寮幼兒園匡列對象，隔離期間發病，簡單講幼兒園部分因為已經一開始就擴大匡列，這些都在匡列範圍裡 也看得出來幼兒園到現在已累積7個案，有同班的、不同班有1例，都是在同樓層。不過陳其邁很憂心強調：「優先處理的就又是牙科診所幾位患者與工作人員，到目前為止，因為我們陸續通知採檢中 除了牙科診所的醫護人員一位之外 其他目前採檢陰性 希望加快擴大匡列，降低風險。