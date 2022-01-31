國道小車「神龍擺尾」閃貨車　超神反應網狂讚：有神快拜

記者黃哲民／台北報導

國道一號中山高桃園路段，前天（29日）出現神乎其技的避險畫面！1輛小轎車在外側車道疑遭聯結車從後擦撞，橫越2個車道逆向正對迎面駛來的另1輛貨櫃車，小轎車司機當機立斷、迅速倒車向左後方迴旋閃過，高超技術讓網友驚呼：「國道車神！」

▲轎車見大貨車直衝來時，駕駛快速反應倒車閃避。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」臉書）

網友在臉書《黑色豪門企業》上傳1段行車記錄器畫面，事發於前天（29日），1輛白色小轎車剛從交流道匯入國道一號桃園路段主線外側車道，左後方1輛聯結車疑似向右變換車道、沒注意保持安全距離，擦撞小白車尾並推行。

▲轎車疑似與右切拖板車發生擦撞，整輛車打橫後旋轉180度衝到中間車道。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」臉書）

小白車失控，向左橫越2個車道，180度逆向正對著1輛迎面駛來的貨櫃車，眼看慘劇就要發生，小白車司機沒等車身穩定，當機立斷換檔倒車，前輪冒出一陣煙，迅速向左後方迴旋自救，貨櫃車司機也減速向左避開。

小白車迴旋後輕碰聯結車頭，穩穩併停，這一幕被行車記錄器全都錄。多數網友看了留言「拍電影嗎？」、「厲害，反應超快的，一般人可能只會尖叫而已...」、「神龍擺尾」、「高手在民間」、「好猛」、「有神快拜」、「叫拓海來開，也不過如此了」、「玩命關頭」、「這才是車神」。

但也有網友認為「白車完全沒危機意識，要麻（嘛）加速通過，要嘛減速讓大車，一直並行大車」、「高手在民間，要是沒過就是在陰間」、「第一次閃尿，第二次瞬間看見人生跑馬燈」，也有人指「記錄器主人也是在亂開阿」。