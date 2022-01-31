杭州除夕「封區」！富陽區實施交通管制　人員、車輛只進不出

▲杭州富陽區除夕宣布只進不出。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州近日爆發本土疫情，富陽區自27日晚發現首例確診病例以來，不到3天確診就有13例。富陽區官方表示，本次富陽疫情主要是通過婚宴和母嬰館傳播。31日下午，杭州市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室要求，富陽區今日16時半起實施交通管制，人員、車輛只進不出。

通報顯示，為有效遏制疫情擴散和蔓延，堅決阻斷新冠疫情傳播途徑，經研究決定，從2022年1月31日16時30分起，對杭州市富陽區行政區域範圍內的高速公路、國省道、縣鄉村道、軌道交通、水路等實施交通管制，人員、車輛實行只進不出。終止時間另行通告。

31日，浙江召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上通報，1月30日0至24時，浙江報告新增本土確診病例24例，均在杭州市﹔1月31日0至10時，浙江無報告新增本土確診病例。

截至目前，本輪疫情浙江累計報告本土確診病例83例，均在杭州市﹔無報告新增本土無症狀感染者﹔浙江現有高風險區域1個（杭州市富陽區富春街道咕甜全球進口母嬰生活館），中風險區域12個（杭州市濱江區9個、富陽區3個）。

此前，官方通報，富陽區不到3天，確診就達到13例。13例病例中，4例來自於婚宴、8例來自母嬰館，1例是因病例到家拜訪而感染，傳播鏈條清晰。