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趙立堅批「台灣哪來副總統」　國民黨怒嗆：去總統府官網查閱

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

▲賴清德與美國副總統賀錦麗同框，引發兩岸之間言詞上的激烈論戰。（圖／總統府提供） 

記者林彥臣／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅日前在記者會上，回應媒體時提問賴清德與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），在宏都拉斯總統就職典禮上，寒暄互動的問題時表示，台灣只是中國一個省，哪來什麼「副總統」。對此國民黨在臉書上硬起來譴責趙立堅的言論，並且要大陸人士去總統府官網查閱。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

國民黨臉書發文表示，中國大陸當局「外交部」所謂「哪來什麼副總統」的相關發言，中國國民黨嚴正聲明，以正視聽，自民國元（1912）年創建以來，就設有總統職務，自民國三十七（1948）年行憲以來，更有總統專章規定總統、副總統職權，自民國八十五（1996）年開始，總統、副總統更是透過 #中華民國自由地區 全體人民直選產生，落實民主憲政。

國民黨指出，中國大陸人士可以至我總統府官網查閱，以免因不察事實而有失儀節，雖然海峽兩岸自1949年隔海分治，但中華民國存在的事實，不容視而不見，而兩岸「互不承認主權，互不否認治權」，是兩岸過去數十年來得以維持和平，以及互動發展的基礎。

▲▼國民黨在臉書上發文譴責中國外交部。（圖／取自Facebook／中國國民黨KMT）

▲國民黨在臉書上發文譴責中國外交部。（圖／取自Facebook／中國國民黨KMT）

國民黨強調，依據《中華民國憲法》選舉產生的總統、副總統，權威性與合法性不容大陸當局置喙，而且只有「中華民國副總統」是全稱與正確說法️，沒有所謂「台灣副總統」。

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