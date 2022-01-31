「藍營不替蔣公說話、卻為賴副幫腔！」　蔡正元嘆：只能期待少康中興

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德27日出席宏都拉斯總統就職典禮，與美國副總統賀錦麗同框，並且簡短交談。中國外交部發言人趙立堅則在受訪時表示，台灣只是中國一個省，哪來什麼「副總統」，國民黨回嗆要大陸查閱我國總統府官網，對此，前立委蔡正元批評，除非2024年「少康中興」，否則依藍營這種忙著替民進黨擦屁股的熱情，要把中華民國贏回來實在緣木求魚。

國民黨臉書發文表示，中國大陸當局「外交部」所謂「哪來什麼副總統」的相關發言，中國國民黨嚴正聲明，以正視聽，自民國元（1912）年創建以來，就設有總統職務，自民國三十七（1948）年行憲以來，更有總統專章規定總統、副總統職權，自民國八十五（1996）年開始，總統、副總統更是透過中華民國自由地區全體人民直選產生，落實民主憲政。

國民黨指出，中國大陸人士可以至我總統府官網查閱，以免因不察事實而有失儀節，雖然海峽兩岸自1949年隔海分治，但中華民國存在的事實，不容視而不見，而兩岸「互不承認主權，互不否認治權」，是兩岸過去數十年來得以維持和平，以及互動發展的基礎。

對此，蔡正元表示，國民黨中央照舊搬出中華民國自1912年創立等等，看似光鮮亮麗的說詞，實際上悲涼無比，且不說有人認爲1949年中華民國軍隊退守台灣，已不屬於全中國人民、更已滅亡，也有人認爲1971年中華民國被迫退出聯合國，就不再有國際法地位，視同已滅亡。

蔡正元指出，以中華民國爲國號的政府，在台灣仍證明有著堅強的生命力，維持中華民國尚未亡國的論證，直到2016年中華民國變成「這個國家」，接著變成「中華民國台灣」，台北「外交部官網」也都自稱「中華民國台灣」，明顯的「中華民國」不是「中華民國台灣」是標準的「貍貓換太子」、「王莽篡漢」。

對於綠營史觀，蔡正元表示，國民黨中央也沒吭過一聲，未來若有歷史學家認爲，2016年中華民國徹底滅亡，不會令人覺得意外，除非2024年有上帝之手，突然發生「少康中興」，否則依國民黨中央這種忙著替民進黨擦屁股的熱情，要期待把中華民國贏回來，實在緣木求魚。

蔡正元批評，國民黨中央面對民進黨的踐踏也不太吭聲，近在咫尺的，促轉會講什麼、歷史教科書寫什麼國民黨都不太關心，不敢替蔣介石講句公道話，倒是很熱心替賴清德幫腔，「有夠無聊！」

對於國民黨回嗆中國外交部，蔡正元表示，遠在天邊的大陸外交部最資淺的發言人講什麼，國民黨不搶先幫民進黨嗆聲，「好像就無法扮演好綠色附隨組織的角色，也實在太無聊！」