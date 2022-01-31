陸外交部批「台灣哪來副總統」　陸委會反擊：中華民國是主權國家

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

記者鄭思楠／綜合報導

就副總統賴清德27日出席宏都拉斯新總統就職典禮，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框，並且簡短寒暄交談，遭到中國大陸抨擊，陸委會30日晚間發出聲明喊話北京，勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，強調中華民國是主權國家，「台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。」

陸委會指出，賴副總統率團參加宏都拉斯總統就職典禮，代表我政府人民對新政府堅定支持，也與友邦及美國等友好國家正副元首、特使團代表交流；在美過境期間並與美國各界在安全、經濟、價值等層面互動對話、深化台灣的國際合作發展空間，成果有目共睹。

陸委會表示，然中共外交部、國台辦等單位近日一再發表錯誤定位台灣言論。陸委會強調，我方絕不接受並嚴正聲明，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。

陸委會進一步稱，我正副總統均由民主選舉產生，中共專制體制缺乏民主政治運作及主權在民概念，呼籲北京當局勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，其持續阻礙與打壓我國際空間，完全無助兩岸關係發展及其自身的國際形象。

此前，大陸外交部、國台辦持續抨擊賴清德出訪行程表示，台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統，中方一貫反對美台進行任何形式的官方往來。

趙立堅說，賴清德自稱是務實的台獨工作者，多次發表台獨言論，並頑固堅持台獨綱領，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴肅對待中方立場和關切，停止與台灣進行任何形式的官方接觸，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。