稱「國民黨不抗議會很痛」！黃暐瀚遭罵翻　重話回應：這個黨在衰敗

▲黃暐瀚發文表示，若國民黨不對趙立堅的說法表達抗議，年底會很痛。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）



記者柯振中／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅批評「台灣哪來什麼副總統」，引起熱烈討論，資深媒體人黃暐瀚回應，若藍營再不抗議「年底會很痛」，卻因此遭到圍剿。對此，黃暐瀚再度發文回應，身為評論員，目前確實看見國民黨「正在衰敗」，只是說出親眼所見，並非陰謀論。

副總統賴清德27日出席宏都拉斯新總統就職典禮，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框，2人還有短暫交談。趙立堅則回應，台灣只是中國的一個省，「哪來什麼副總統。」

對此，黃暐瀚則說，站在對岸的立場，不承認中華民國是一個國家，當然能夠理解，但台灣的政治人物若不對此言論抗議、反對，那為何還要參選「中華民國」的公職。

▼在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）



黃暐瀚說，若依照趙立堅的說法，吳敦義、蕭萬長、呂秀蓮、連戰、李元簇、李登輝等人，也通通被否定，國民黨的政治人物於這種侮辱卻毫無反應，若再不跳出來抗議，「年底，會很痛。」

黃暐瀚的貼文曝光後，引起許多網友批評，不少人留言痛罵，「如果台灣人都習慣了，國民黨是要痛什麼？為什麼只有國民黨痛？當家的應該出來負責才是吧」、「台灣哪來的副總統？這是總統要回答的問題。又關國民黨啥事了」、「黃先生，現在誰執政？你怎麼找錯對像來責怪？」

黃暐瀚則再度回應，站在趙立堅的立場，的確能理解這句話，但站在台灣的立場，這句話貶抑的除了賴清德以外，還有台灣、中華民國，「哪一個邏輯正常的人，會真的以為趙立堅『只是不承認台灣有副總統』（因為台灣是一省，台灣不是國家），但他會承認『中華民國有副總統』？」

▼黃暐瀚聽完趙立堅說法後表示，若國民黨不抗議，年底會很痛。（圖／CFP）



黃暐瀚說明，國民黨當然不用替共產黨負責，但這筆帳還是會算在國民黨頭上，因為台灣人民的選票沒有共產黨能「懲罰」，因此自然會在選舉時，用選票「懲罰」國民黨。

黃暐瀚表示，若國民黨想要爭取民心，就要了解民意，只要對岸詆毀中華民國的事、詆毀台灣的政治人物，都必須起而抗之，才是正辯。

至於為何是點名國民黨，黃暐瀚提到，他對國民黨沒有高遠的期待，未來是否重返執政，也非他要努力的事情，但身為評論員，看見這個黨正在衰敗，只是直述親眼所見的現狀，而非陰謀論，若被批評「1450」或「塔綠班」，那也隨便，「我還是會繼續說，我相信的話。」

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