　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊7年前重病差點醒不過來　找不到它眼淚鼻涕直流…決心戒癮

▲▼黃珊珊表示，一場大病讓她下定決心戒掉咖啡。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲一場大病讓黃珊珊下定決心戒掉咖啡。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者黃巈禾／台北報導

台北市副市長黃珊珊曾是一個「咖啡控」，幾乎把咖啡當水在喝，直到2015年生一場重病，差點醒不過來，就連在加護病房與住院時也要找咖啡喝，找不到咖啡喝就眼淚鼻涕直流，養病痊癒後，她做了一個重要的決定—戒掉咖啡因。

黃珊珊透露，過去的自己，每天一睜開眼，一定要先喝一杯最濃的咖啡，等咖啡因發揮作用後才能開始一天的生活，一天最少五杯，最多十幾杯的咖啡，半夜十二點也在喝，不會睡不著，只是很淺眠，喝咖啡就跟喝水一樣是必需品，水喝的很少，幾乎是用咖啡取代水，換句話說，那時候，已經是一個咖啡因成癮者。

黃珊珊指出，在加護病房與住院時，找不到咖啡喝是一件十分痛苦的事，眼淚鼻涕直流，痊癒出院後，下定決心要調整身體，當然還是有忍不住著的時候，不是不能喝咖啡了，而是不想再被任何東西控制牽絆！

黃珊珊表示，少了咖啡因，每天都一點精神都沒有，像個遊魂，咖啡因成了主宰她的工具，這件事情很可怕，病癒後決定要改變自己的生活習慣，就從戒掉咖啡因開始。

黃珊珊花半年時間，每天堅定對抗自己身體的需求，每天看著咖啡豆與咖啡機，看看自己能不能忍著不喝？也故意跟朋友約去咖啡店引誘自己，看看會不會忍不住？每天情感與理智的衝突，身體告訴她需要咖啡因，但理智告訴她，戒癮才能自由做自己！

對於為何會咖啡成癮，黃珊珊說，也許是因為以前工作忙，法律的工作很費腦力，當律師寫狀子，熬夜已成習慣，白天開庭，晚上熬夜，年輕時沒問題，用咖啡因提神，咖啡就成為最好的夥伴，但是因為作息不正常，身體機能漸漸受損，所以，不是咖啡因有問題，個人的生活習慣才是根源。

而現在，黃珊珊說，自己不需要再靠咖啡因提神醒腦，練氣功與運動，效果比咖啡因來的更好，雖然到咖啡店還是會忍不住點一杯咖啡，但是現在的她已經不會依賴咖啡因。

黃珊珊還說，現在她很喜歡到處品嚐各種不同口味的咖啡，尤其是台北市有很多各種特色的咖啡店與精品咖啡，到處去尋寶，也是這個城市中最有趣的風景！台北的咖啡種類多到無法想像，歡迎大家到台北找到自己的咖啡，但要記得適量即可！

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
周星馳「5大御用綠葉」變這樣！她突發急病過世　如花中風癱瘓失
年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的
除夕天黑不能洗澡！10大禁忌一次看　誤踩倒楣一整年
過年「雞蛋荒」漲價還買嘸　法務部出手鎖定2蛋商
納達爾比他先拿第21座大滿貫冠軍　喬科維奇說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊7年前重病差點醒不過來　找不到它眼淚鼻涕直流…決心戒癮

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

柯文哲為防疫槓中央！10大金句一次看　病歷砸過去、阿達馬孔固力

貓纜走春玩透透！初一到初三發招財金、春聯　每天限量100份添好運

馬英九虎年春聯引「駱賓王」詩慶賀　回顧牛、鼠、豬年春聯寫什麼

稱「國民黨不抗議會很痛」！黃暐瀚遭罵翻　重話回應：這個黨在衰敗

趙立堅批「台灣哪來副總統」　國民黨怒嗆：去總統府官網查閱

新北最新足跡　桃園確診者頻繁進出大潤發、家樂福

賴清德出訪宏都拉斯6天返台　蔡英文：完成3個任務

趙立堅稱「台灣省哪來副總統？」　陸委會：台灣從不是中共一部分

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

黃珊珊7年前重病差點醒不過來　找不到它眼淚鼻涕直流…決心戒癮

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

柯文哲為防疫槓中央！10大金句一次看　病歷砸過去、阿達馬孔固力

貓纜走春玩透透！初一到初三發招財金、春聯　每天限量100份添好運

馬英九虎年春聯引「駱賓王」詩慶賀　回顧牛、鼠、豬年春聯寫什麼

稱「國民黨不抗議會很痛」！黃暐瀚遭罵翻　重話回應：這個黨在衰敗

趙立堅批「台灣哪來副總統」　國民黨怒嗆：去總統府官網查閱

新北最新足跡　桃園確診者頻繁進出大潤發、家樂福

賴清德出訪宏都拉斯6天返台　蔡英文：完成3個任務

趙立堅稱「台灣省哪來副總統？」　陸委會：台灣從不是中共一部分

200萬人看牠被拍屁屁！挖洞中「萌狗狂騷擾」　土撥鼠回頭4次崩潰

30幾歲台南男刮中200萬+BMW！　娶某、生子助攻財運

新春福袋懶人包一次看　共8輛汽車頭獎！還抽「護國神山」股票

30歲「2019美國小姐」驚傳墜樓身亡　最後發文曝光

疫情亂行情！不起眼糖果餅乾店　店租單價登新北之冠

超強基因！　盤點7位神顏星二代「表特版暴動」比爸媽還驚豔

選美冠軍驚傳「60層高樓墜樓身亡」！享年30歲　疑輕生走上絕路

新鮮香菇VS.乾香菇！熱量揭曉「相差近百倍」　醫師：3類人少吃

父母離異遭棄！她每天工作18hrs辛苦追夢　19年後奪萬國小姐后冠

他問國道內線「開120算佔用」？鄉民爆氣：超車道三個字看不懂嗎

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

確診移工待北車4.5小時　2400人當天打莫德納

趙立堅批台灣哪來副總統　國民黨：去總統府官網查閱

稱國民黨不抗議會很痛被罵翻！黃暐瀚重話回應

新北最新足跡　桃園確診者頻繁進出大潤發、家樂福

自主管理期逛百貨　北市不開罰

快訊 / 新北公布外縣市確診足跡　大潤發、家樂福、竹林山觀音寺

藍營四天王舉杯團結　邱毅點這兩人「內鬥高手」：暗藏機鋒的鴻門宴

賴出訪宏都拉斯　蔡：完成3個任務

確診移工待北車4.5小時　北市：不再隨到隨打

快訊／北市曝「桃園美甲群聚」足跡

陸稱「台灣省哪來副總統？」　陸委會回擊

趙立堅批「台灣哪來什麼副總統」　黃暐瀚：藍營再不抗議，年底會很痛

馬英九虎年春聯曝　引「駱賓王」詩慶賀

更多熱門

相關新聞

蔡英文談蔣經國抗中保台　邱毅批蔣萬安：不知所云、怯於為祖父辯護

蔡英文談蔣經國抗中保台　邱毅批蔣萬安：不知所云、怯於為祖父辯護

總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區」開幕典禮，肯定前總統蔣經國過去反共的立場，引起部分藍營支持者不滿，認為蔡英文曲解了蔣經國的原意。前立委邱毅29日表示，蔣經國掌權後便已放棄反攻大陸、推動和平統一的行動，與蔡英文所述不符，他同時也批評國民黨立委蔣萬安「怯於為其祖父辯護，對正確的路線缺乏堅持理念的勇氣」。

匡列隔離標準太嚴格？柯這樣說

匡列隔離標準太嚴格？柯這樣說

快訊／柯文哲預告北市還有8萬劑BNT　擬2月7日開放預約

快訊／柯文哲預告北市還有8萬劑BNT　擬2月7日開放預約

台北通介接疫苗護照無下文　柯文哲批衛福部「不必搞到像歐盟標準」

台北通介接疫苗護照無下文　柯文哲批衛福部「不必搞到像歐盟標準」

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

關鍵字：

黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面