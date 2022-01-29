快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日公布2.5級防疫策略及餐飲防疫指引，餐廳「有條件內用」，若接種2劑疫苗可進入餐飲場所內用，未接種疫苗或僅接種1劑者則僅能外帶、外送或使用獨立包廂。針對很多餐廳業者不確定怎麼執行，柯文哲29日表示，策略有輕重緩急，只是先跟外界說明下一步做法，不是強制實施。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊29日上午視察大佳河濱Drive-through春節專案。（圖／記者袁茵攝）

針對北市2.5級餐飲指引讓餐飲業者不知如何執行，柯文哲29日出席公開活動時回應，只是先宣布指引，北市執政有輕重緩急、預防措施，台北市雖然有感染案例，但都還在匡列範圍內，沒有真的進入社區或無法控制，「但畢竟同島一命，整個台灣是一日生活圈，其他縣市目前有感染，我們還是要預作準備。」現在只是先跟外界說明下一步如何做，不是強制實施。

柯文哲強調，執行最簡單方法還是疫苗護照，打疫苗不能完全避免感染，但感染機會會下降，且被感染時症狀也較輕、傳染人機會較低；現在整個防疫分成3步驟，第一個是打疫苗，第二是公衛手法（戴口罩、勤洗手、保持社交距離），再來是藥物治療。

柯文哲提到，大家都知道群聚吃飯風險大，所以北市先跟外界說明，如果疫情有升高，就要開始限制，最嚴重就是將餐廳內用關閉、夜市不准開，只是這對庶民經濟影響太大，因此目前狀況再嚴厲一點就是開放「有打完整疫苗者」進餐廳吃飯，但疫情若太嚴重就「通通不准。」

柯文哲認為，目前台北市還沒有不明原因的傳遞鏈，大部分都可以控制，但再嚴重一點就要管制群聚吃飯，更嚴重則不許內用，「真的太嚴重再講，策略有輕重緩急。」

▼台北市2.5級餐飲防疫指引。（圖／台北市政府提供）