鳳鼻-香山段高架規畫中　台61將完成北部最後拼圖

▲鳳鼻-香山段高架規畫路線以高架行經新竹縣水月休閒農業專區、新竹漁港特定區與香山濕地，預計建設計畫核定後6年內完工通車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

現今西濱快速公路北部路段，除新竹縣市的「鳳鼻至香山段」仍與一般省道共線外，其餘均完工通車，為盡早完成這最後一塊拼圖，日前公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長詹益祥率隊拜會新竹縣政府，縣長楊文科率縣府一級主管聽取「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建計畫」簡報，計畫路線以高架行經新竹縣水月休閒農業專區、新竹漁港特定區與香山濕地，預計建設計畫核定後6年內完工通車。

楊文科說，縣府將全力支持闢建鳳鼻至香山段，建議計畫應儘速完工通車，並期許計畫應以宏觀的思維進行規劃，建議設置台68線系統交流道，串連新竹縣市東西向交通網絡並促進新竹整體發展。

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▲▼日前公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長詹益祥率隊拜會縣府，簡報「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建計畫」。

他說，此路段將成為新竹縣市繼國道1號及國道2號之外的第三條南北向快速公路走廊，竹科及新竹縣市可直接由這條位於新竹西側的快速公路進入桃園國際機場及台北港，透過快速公路的串連，可紓解台15線南寮路段壅塞困境，打造大新竹地區安全宜居的生活圈。

縣府也向公路總局提出建議，台61線是新竹縣市最美的快速公路，除可以達到紓解交通的目的外，透過高架橋上的視線也可盡收新竹沿線美景，快速公路高架橋興建後可紓解地區交通，台15線則為地方使用，有助於地方發展與交通安全。高架橋興建後可利用橋下空間打造自行車道，串連拔仔窟自行車道系統，提升計畫沿線休憩機能。縣府將持續協助計畫團隊打造優質的公共建設，成為交通建設、地方產業與旅遊休憩三贏的公共建設。

詹益祥說，本案計畫路線全長約10公里，綜合規劃階段設置鳳岡及南寮兩處交流道，計畫路線起點在新竹縣竹北市西濱快速公路鳳鼻尾隧道南端，南至新竹市香山區西濱快速公路浸水橋北端，計畫路線行經新竹縣水月休閒農業專區及新竹漁港特定區與香山濕地，預計建設計畫核定後6年完工通車。

鳳鼻至香山段計畫前期可行性評估階段的路線使用既有台15線鳳山溪橋中央的預留空間，前期計畫路線於鳳山溪南岸往西側偏移至海側，穿越較多的農地與魚塭，用地徵收、建物拆遷及養殖魚塭的影響較大。綜合規劃階段建議路線則提前於鳳山溪北岸往西偏移，路線提前跨越鳳山溪後沿鳳山溪南岸佈設，需新建台61線的鳳山溪橋，但可大幅減少建物拆遷及養殖魚塭的影響，縣府對計畫團隊在綜合規劃階段的努力表示肯定。