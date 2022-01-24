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用路人注意！西濱區間測速回來了　彰化洋厝→伸港2月底重啟

▲西濱台61線彰化路段將重啟區間測速。（圖／ETtoday資料照）

▲西濱台61線彰化路段將重啟區間測速。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

得看緊荷包了！繼新北市後宣布今天起恢復台61線西濱快速公路區間測速執法後，彰化警方預計將於2月底在北上177公里至168.1公里洋厝至伸港間重啟區間測速，這期間依然會有移動式測速照相桿監控，一旦速違規將處3000元至6000元罰鍰，請用路人留意。

▲西濱台61線彰化路段將重啟區間測速。（圖／ETtoday資料照）

▲西濱台61線彰化路段將重啟區間測速。

台61線西濱快速公路彰化段2019年12月底全線通車後，彰化縣警局便在北上177公里至168.1公里間建置區間測速系統，2020年4月間被爆出區間測速設備舉發違規超速精確性有問題，交通隊追查後發現韌體異常，暫停使用，從4月4日迄今違規舉發的1,379件全部違規撤銷引發爭議，29日決定將回溯到啟用日3月2日3627件罰單，罰金共1080萬全部撤銷。

▲西濱台61線彰化路段將重啟區間測速。（圖／ETtoday資料照）

彰化路段區間測速拆除後，彰化縣警局改以移動式區間測速，並由鹿港、和美及彰化等警分局加派警力24小時監控，超速違規處3,000元至6,000元罰鍰，提醒用路人維護道路行車安全。

交通隊長林世明強調，針對區間測速重啟，目前正在籌備中，待準確度認證及資訊安全認證無虞後，最快將於2月底前上路，屆時會提前宣導以提醒用路人務必注意。

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