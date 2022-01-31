詐騙被害人唯一共通點竟是...　刑事局女警官推薦好用反詐工具

記者張君豪／台北報導

專責刑事局預防詐騙犯罪宣導的預防科偵查員魏愷嫻指出，警方發現所有詐騙個案中「民眾會被騙，主要是因為資訊量的不足，導致民眾當事人處於一個無助的情況」魏愷嫻認為：民眾可透過多閱讀相關詐騙社會新聞及警方定期的案例宣導，或透過刑事局設立的社交通路包含CIB局長室、165反詐騙平台的臉書粉專、LINE群組、吸收反毒品反詐騙的相關資訊。

魏愷嫻指出，透過上述反詐騙知識吸收，民眾就有能力分辨詐騙電話、廣告、訊息的惡意特徵，魏也介紹民眾可安裝民間有公信力的企業或警民合作開發的相關網路、手機防詐識別工具，預先過濾惡意來電、網路惡意連結，均能有效防範「被詐騙」情況發生。

▲刑事局預防科偵查員魏愷嫻分享好用的手機網路反詐騙工具、建議民眾多加利用，能有效避免詐騙惡意訊息上門。（圖／記者張君豪攝，下同）

魏愷嫻推薦民眾可在手機安裝「Whoscall」陌生來電辨識APP、該軟體透過全球號碼資料庫，結合 AI號碼辨識技術，於來電的第一時間辨識陌生電话資訊，能封鎖包含詐騙集團、惡意投資吸金邀約、甚至是靈骨塔詐騙來電都多能輕易封鎖，民眾也可提供惡意號碼線上回應更新資料庫，凝聚群力回報高風險電話號碼。

▲各種類型詐騙手法如上，警方希望能遏止民眾陷入誤判遭詐財情況再發生。（圖／記者張君豪翻攝）

另外民眾常收到假訊息、謠言、甚至是假貼圖贈送、假3C優惠好康等訊息，魏愷嫻指出這類訊息可能是純粹假訊息，也有可能內含惡意連結盜取民眾手機、電腦資訊，建議民眾可以利用LINE軟體加入「趨勢科技防詐達人」假訊息機器人進行查詢驗證。

最後魏愷嫻說，民眾也可透過加入LINE「165防騙宣導」群組，或者「165全民防詐騙」「CIB局長室」臉書粉專，吸收最新詐騙犯罪手法，知己知彼就可輕鬆有效看穿詐騙集團的惡意手段。

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