快訊／台大驚傳法律系學生宿舍墜樓亡　2月間3起學生尋短引譁然

▲台灣大學校內發生男學生墜樓意外。（圖／資料照片）

記者張君豪／台北報導

元旦連假進入尾聲，國立台灣大學卻驚傳校內男學生墜樓死亡意外！一名吳姓男學生2日凌晨4時許，於台灣大學靠近長興街男六宿舍墜樓，當時校內還有學生出入，目擊學生立刻通知校安中心及打119求救，該名男學生雖經救護車緊急送往萬芳醫院搶救，但因頭顱破裂身上多處創傷，醫院在凌晨4點52分宣告不治，警方正對這起意外進行調查。

據了解，死者為該校法律系吳姓男大生，加上近期為期末考週，不少學生都在宿舍熬夜苦讀，但根據校內人員查訪，室友表示，最近吳姓同學「心情和狀況看起來都很不好」但不清楚死者是否因感情或者課業壓力過大，才會選擇跳樓輕生。

根據警方調查，死者在約在凌晨4時許，從台大男六宿舍頂樓墜下，但警方調閱監視器及初步清查，發現並無外力介入因素，目前已通知家屬到警局說明以釐清男大生墜樓原因。

但這件事情已在台大校內學生圈引發討論，因為從去年11月起迄今到跨年連假期間，台灣大學校內已知最少發生3起學生尋短身亡案件，分別是在11月9日、11日接連發生該校歷史系女學生墜樓命案、及大陸籍男學生上吊命案，加上2日凌晨發生的吳姓男學生墜樓命案，台灣大學校內在短短2個月內已發生3起學生尋短意外。

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