快訊／台大女學生今墜樓身亡　疑為網紅木子小姐

▲4日傍晚台灣大學驚傳學生墜樓意外，這名學生疑似就是綽號木子小姐的網紅李牧宸。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者黃彥傑、張君豪／台北報導

台北市台灣大學第二活動中心4日發生學生墜樓意外，一名李姓女學生墜落在活動中心3樓平台。學生發現後，趕緊報警求救，但北市消防局救護人員到場後，發現傷者已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。據了解，墜樓學生疑似就是社會系的李姓女大學（21歲）。

據掌握，李姓女大生從10樓墜下、卡在該大樓3、4樓中間平台。目前警方正在校內調查，初步排除外力介入問題，至於是意外事故還是其他原因，仍在調查中，但李女被送往台大醫院搶救後，宣告不治。

知情台大校內學生向《東森新媒體ETtoday》透露，這名墜樓女學生就是知名的台大網紅、綽號「木子小姐」的李牧宸。

事實上，台灣大學4日下午才公開回應媒體，有關「木子小姐」李姓同學3日傳出輕生身亡一事並非事實，學校一直都有輔導關懷該名同學，怎料今天傍晚就傳出墜樓憾事。台大表示，針對這起學生墜樓事件，校方獲悉後立即通報送醫及相關單位，但李女搶救後仍不幸身亡，學校對此深感哀痛，已針對相關師生啟動輔導關懷機制。

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