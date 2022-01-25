戰地軍官「手臂中彈」急需手術　苗栗女被愛沖昏頭險挨詐15萬

▲陳姓女子在網路結識自稱是戰地軍官的男子，以受傷為由，陳女險遭詐騙15萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓女子，日前在網路上認識自稱是台籍軍官，因在國外戰地受傷，需陳女至銀行辦理臨櫃匯款新台幣15萬元手術費用救急，陳女信以為真，準備匯款時，經銀行行員發覺有異並通報警方前往瞭解後，發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

北苗派出所員警接獲銀行報案，稱有名陳姓女子在櫃台填寫匯款單欲匯款新台幣15萬元至國外帳戶，銀行行員發覺有異關懷詢問匯款用途，但陳女面有難色支吾其詞不願回答，行員認為陳女可能遭詐，故報請警方到場協助。

經員警火速趕往該銀行後，向陳女詢問款項用途，陳女才向警方表示，日前於網路上認識1名台籍軍官，因為在國外戰地手臂中彈受傷，急需陳女至銀行辦理臨櫃匯款新台幣15萬元手術費用救急，陳女不疑有它，遂前來苗栗市的銀行準備匯款救人。

經員警向陳女詳細解說係詐騙集團慣用「網路交友、網路情人」的手法，並舉出近期的詐騙案例，陳女這才理解恍然大悟，了解該名自稱「台籍軍官」的來電就是詐騙電話，也感謝警方及銀行行員及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的存款，並對警方及銀行員工頻頻道謝。

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