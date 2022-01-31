淫男扮名醫拐黑道大哥孫女上床、拍裸照！遭祭追殺令　再玩弄2女

▲沈男誘騙黑道大哥的孫女交往並發生關係，遭江湖祭出追殺令，同時間還以同樣手法誘騙其他2名少女。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／綜合報導

已婚的沈姓男子2018年間以化名於交友軟體上，冒充知名醫院婦產科醫師，誘騙已故黑道大哥的16歲孫女小潔（化名）交往、發生關係，還持裸照要脅對方繼續配合。事後沈男遭道上祭出江湖追殺令，不過檢警早一步抓到人，依法將沈男起訴，而法院審理後，將沈男依乘機性交、加重強制性交、強制罪，判刑11年6月。此外，除了前案，沈男還被查出染指過2名少女，日前遭法院判刑2年6月定讞。

回顧整起事發經過，沈男2018年間於臉書使用化名，結識年僅16歲的小潔，得知對方透露想找醫師男友，便假冒是知名婦產科醫師、隱藏已婚身分，相約小潔見面，2人前後發生8次關係；事後他還向小潔揚言自己與黑白兩道關係良好，以公布裸照，要脅小潔繼續配合外出與他上床。

不料，小潔其實是一名已故黑道大哥的孫女，其母親得知女兒遭性侵、恐嚇後，立即報警，而道上兄弟聞訊後，祭出追殺令，打算揪出沈男算帳，不過檢警於2019年8月早一步先找到沈男，訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

一審台北地院勘驗相關事證後，確認沈男犯行，審酌後依乘機性交罪，判沈男3年10月、依加重強制性交罪共7罪，將沈男判刑7年6月、另依強制罪，判刑6月；其中，不得易科罰金部分11年6月。

事實上除了前案，沈男於2018年11月再度使用交友軟體，先是結識17歲的小婷，將對方帶往汽車旅館發生關係，還偷拍下2人性愛過程，存入手機裡；到了2019年2月，沈男同樣使用交友軟體，結識15歲的小妍，雙方曖昧後，他隨即要求對方自拍裸露胸部、私密處的照片回傳，怎料，同年6月得知小妍不願繼續自拍裸照後，他竟恐嚇小妍要公開裸照，同時間還假扮小妍母親，假裝對話，佯稱要公開2人關係，使小妍心生畏懼，再度拍裸照回傳。直到檢警偵辦沈男前案期間，因查扣手機，才得知全情，小婷、小妍一事隨之曝光。

一審士林地院審理後，依拍攝少年為性交行為之電子訊號、製造少年為猥褻行為之電子訊號、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，將沈男判刑3年2月

案經上訴，高等法院審酌沈男已與小婷、小妍達成和解，並已依約賠償，犯後有悔意，但小潔一案仍在審理期間，沈男卻又犯案，難以期待他會沒有再犯的可能，改判他應執行有期徒刑2年6月，日前最高法院將他的上訴駁回，全案定讞。

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