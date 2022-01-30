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好友送藥放鬆「下面流出白白的」　她罵：我亂吃不代表我很隨便

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子相信好友提供處方藥放鬆助眠，吃完昏睡遭性侵還一度分不清真實與虛幻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子前年因籌備個人工作室而焦慮，到擔任樂手的劉姓男子家喝酒紓壓，席間吃劉男給的身心科藥物放鬆助眠，卻遭劉男性侵得逞，女方起初覺得半夢半醒、不敢確認真假，後來打哈哈套問劉男說出實情、憤而提告，劉男堅稱以為女方自願，台北地院認定劉男趁人之危，依乘機性交罪判刑3年10月，可上訴。

本案女方原本很信任劉男，還邀劉男在她的工作室開幕茶會演奏，卻因本案全變了調。前年（2020年）9月1日，女方因工作室籌備事宜而煩躁，和前男友找劉男一起吃晚飯解悶，深夜11時許3人轉往劉男住處續攤喝酒，聊到隔天凌晨3時許。

劉男拿自己到身心科診所領取的1種鎮靜劑，宣稱能放鬆助眠，讓女方和前男友各吃1顆，女方因酒力加藥力，很快就躺平，2男合力將她抬上床繼續喝酒，劉男等女方前男友在沙發睡翻後，爬上床與女方共眠，當天下午3時許趁女方還沒清醒、性侵得逞。

女方恍惚中感覺有人碰她、有東西進入體內，之後醒來喝水上廁所，驚覺下體流出白白的體液，以為前男友與她交歡，但走出廁所一看，前男友仍昏睡沒醒，反而是劉男精神奕奕、問她要不要喝咖啡。

女方心知不對勁，藉口跟廠商碰面趕快離開，接連幾天刻意用工作麻痺自己不去回想，終究壓抑不住心中疑惑，傳訊息以打哈哈方式，試探劉男當天到底給她吃什麼藥、讓她暈了1整天，劉男果然一五一十說出2人發生肌膚之親的過程。

女方變臉責備劉男「你碰我，我覺得非常不尊重」、「今天我亂吃（藥），不代表我很隨便」、「我真的把你當朋友，但我不喜歡你這種趁虛而入，所以不想和你當朋友了！」並在密友鼓勵下提告。

劉男喊冤聲稱並沒下藥硬上、趁人之危，強調「我認為妳是醒來的，如果當下跟我講我絕對停」、「如果真的讓妳不舒服，我誠摯地跟妳抱歉」，但他到案改口否認與女方嘿咻，辯稱僅親吻擁抱跟愛撫。

法官指雙方對話紀錄顯示，劉男沒否認有性交，僅重申以為女方醒著、知道正在跟誰做愛，但劉男吃本案鎮靜藥物多年，很清楚若喝酒服藥會使效果加乘，從女方吃完藥半小時就昏睡、需2男合力抬上床，醒來分不清究竟有無遭性侵，可見女方當時嚴重受到藥物與酒精雙重影響。

法官並採信女方不願在開幕茶會前把事情鬧大、被劉男破壞「我很有成就感的一刻」的說法，且女方就醫被診斷出罹患創傷壓力症候群與憂鬱症，法官認定劉男趁女方藥效未退、意識模糊之際性侵得逞，造成女方莫大心理傷害，且始終不認錯，依乘機性交罪判刑3年10月，可上訴。

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