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社會 社會焦點 保障人權

空軍女士官控同袍硬來！下體貼唇色喊：吃雞了　判決讓她傻眼

▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名女士官控訴同袍在自己水瓶內下藥，趁昏睡之際強行猥褻，以下體貼唇命令「吃雞」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

阿偉（化名）曾在空軍某聯隊基勤大隊服役，被控在台中某基地任職期間與一女士官一同出差，沒想到阿偉竟藉空檔在女士官水瓶內下藥，趁女士官喝下昏睡之際將手伸進她衣物內撫摸胸部，還把下體靠近她嘴唇說「該吃雞了」，女士官就醫後向服役單位通報。但法院調查未有足夠證據證明是阿偉下藥，也沒有任何指紋或DNA，女子體內也驗無藥物反應，判阿偉無罪。

判決書指出，阿偉在案發前就曾追求女士官未果。在2019年9月11日，女士官被指派與阿偉一同到某空軍基地出差，阿偉趁在某超商內休息時，藉機在她水瓶內加入某種迷昏藥，不知情的女士官喝下就漸漸有昏睡感。回到營區內的小木屋後，因其中一間房間還在整理，兩人就到同一間房間休息。女士官馬上就倒在床上意識昏沉，在朦朧之際仍感覺到有人將手伸進自己衣物內撫摸胸部、強行親吻，脫掉她的外褲觸碰下體，更感覺到有男性生殖器靠在嘴唇上磨擦，還說「該吃雞了」，過程中女士官都全身癱軟昏昏欲睡，但仍有掙扎反抗。

後來女士官稍微清醒後求助基地內友人，馬上前往醫護隊檢查，發現女子有斷斷續續昏睡狀態，心跳也過慢，馬上前往市立醫院就醫。

待休息過後，阿偉接獲通知到醫院將女士官接回營區，女子仍昏昏沉沉。隔日凌晨1點多，阿偉竟又進入女子房間，繼續做出一樣的行徑，但女子還是無足夠力氣推開阿偉，被強行猥褻得逞。等女子完全恢復意識時，藉口說身體不舒服，由友人陪同送往醫院檢查。

警方接獲女士官報案後訊問阿偉，他矢口否認一切指控，稱是因為女子頭暈昏睡，身體不舒服，才進入小木屋關心查看，看到她上衣第一顆扣子未扣，認為不妥幫忙扣上並叫醒她，沒有任何猥褻的舉動。

法院調查阿偉在軍中表現良好，記功嘉獎多次，無行為偏差跡象，也無性騷擾等前科紀錄。而調查女士官的衣物、水瓶都沒有阿偉的指紋或DNA，且女子在聲稱喝下摻有迷藥的水才昏睡沒有反抗能力，但醫院檢查女子體內竟無任何藥物反應。雖然水瓶內驗出麻醉藥成分，但無法認定就是阿偉在水瓶內下藥且有讓女子喝下，於是台中地方法院以證據不足，判阿偉無罪。

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