雇主「闖紅燈硬上」面試女！噁要第2次：服務好一點　警方回應了

▲桃園市中壢區某租屋公司日前傳出一起雇主性侵面試者案。（圖／翻攝Dcard）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市中壢區某租屋公司日前傳出一起雇主性侵面試者案，一名徐姓負責人疑似吸毒、是一名性侵累犯，於面試過程詢問女子敏感問題，接著亮真槍威脅，最後性侵得逞；不料，受害女子站出來公開惡行，竟遭徐男傳訊恐嚇，要求回公司二度性侵。對此，中壢警方今（7日）也出面回應！

中壢警方指出，本月4日已受理報案，由偵查隊展開偵辦，並通知徐男到案說明，但由於本案屬於性侵案件，偵辦進度不便對外透露相關偵查內容，警方除蒐證外，也針對投訴人提供訊息資料進行查證，蒐證資料完整後會移送桃園檢方偵辦。

回顧整起事件，受害女子於《Dcard》發文爆料，中壢某租屋公司徐姓負責人，面試當天一開始先正常對話，怎料，後續的問題卻越問越不對勁，像是「被多少男人上過、有沒有約過」等語，接著還亮出真槍表示，牆上的3個彈孔都是教訓員工留下的，讓她不敢輕舉妄動。

女子提到，當她察覺有異，想說以「與朋友有約」、「時間來不及」等理由離去，徐男竟將她抓回來上下其手聲稱「妳已經看到我們的機密文件了，所以要做些什麼」，接著將她強壓在地、沒收手機，隨後不顧她正值生理期，性侵得逞；由於徐男持有真槍，她考量到生命安全而不敢反抗。

女子說，途中她趁徐男在旁小便，趕緊穿上衣服離開，未料，離去後對方竟傳恐嚇簡訊聲稱「如果沒回來做完，要下血水咒」、「我卡一半不舒服妳要就服務態度好一點，怎會是我配合妳？」嚇得她趕緊到警局報案。

▼女子報案紀錄。（圖／翻攝Dcard）