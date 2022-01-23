激戰15歲少女「害懷孕」！法官489字勸他：勿因性慾硬擠牢獄世界

▲詹男與15歲小女友三度發生關係，還搞大對方肚子遭到判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／基隆報導

從事物流業的詹姓男子2020年間與15歲小女友交往期間，三度與對方發生關係，因而讓小女友懷孕。對此，基隆地院審理後依法將詹男判刑10月，緩刑3年，並於判決書寫下489字勸告文，內容提到「因一時性慾衝動並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害人害自己呢？」「色字頭上一把刀」等語。

判決指出，詹男2019年4月間與國中畢業不久的小女友開始交往，並於隔年5月、6月間，與對方於住家、宜蘭羅東民宿內發生關係。直到小女友懷孕，其母得知報警提告，全案曝光。

審理期間，詹男坦承犯行，並表示案發時女友15歲、國三畢業不久，因女友母親表示不要再跟女友聯絡，所以至今他都沒聯繫對方；另外，他也希望能跟對方談和解，以分期付款方式，給付8萬元賠償金，「我很後悔，我不會再犯」。

法官勘驗相關事證，確認詹男犯行，考量其與女友媽媽達成和解，且女友表示不願提告，因此審酌後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將詹男判刑10月，緩刑3年，期間交付保護管束，並且支付賠償金額。

另外，法官也在判決書中以489字勸告詹男，「凡事不要只考慮自己，亦要為對方考慮，且自己真心誠意善待他人，自己不履邪徑，不欺暗室，勿見她色美，起心私之，作為無益，懷挾外心，口是心非，否則，因一時性慾衝動並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害人害自己呢？」

法官接著說道「因此，自己想通了一些事，才發現自己所在乎的事是那麼可笑，自己不要結交損友，宜親近有德，遠避凶人，惡念不存，行善福報，善惡兩途，禍福攸分，一切唯心自召，夫心起於善，善雖未為，禍已不存，或心起於惡，惡雖未為，福已不存，因此，正邪善惡完全繫在自己這念心之當下抉擇，好的頭腦智慧用在不好的地方，是很可惜、遺憾，職是，自己宜改色慾惡念心，不要一再想色慾慣性宿習抉擇硬擠入牢獄的世界，苦了自己，為難了別人，自己何必如此害自己呢？」

法官也提到，「因此，自己莫輕色慾小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，色癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，且防色癮慾如防逆水之舟，才歇手便向下流，是色字頭上一把刀，自己當下一念貪色癮慾之塞智為昏、變恩為仇、染潔為污，壞了自己的身心健康，更不要在生命盡頭往回看時，來不及救自己，才後悔，為時則晚，因此，自己善思反省，早日改過從善，就從現在當下一念心正善抉擇不違法犯紀之力行，自己不害人害己，應學一技之長，心甘情願改過，履行誠實信用，保護自己亦係保護大家，則日日平安喜樂，永不嫌晚。」