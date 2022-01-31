沙灘版麥田圈現蹤！　錐狀物「密集隆起」真相曝光

▲沙灘版麥田圈在網路上一度引起熱議。（圖／翻攝自Reddit）

記者張靖榕／綜合報導

地球至今仍有許多物理或化學現象是人們難以解釋或一般大眾無法理解的情況，一名網友在網路上PO出一張圖，畫面顯示沙灘上出現大小不一的隆起沙丘，而且是圍繞著一個中心點向外擴散，沙丘直徑也由內而外逐漸變大，形成婉如沙灘版麥田圈的現象，看得許多人嘖嘖稱奇，甚至有人說這和太陽震動頻率有關，不過最終解答是，「這是人類做出來的」。

原PO在美國熱門論壇reddit上PO出照片，途中沙灘上隆起的沙丘彷彿一個大面積的古老圖騰，而且大小沙丘依序排開，至於如何形成的原PO並未解釋，僅說這樣的形成相當神秘。

網友紛紛留言，「外星人」、「有可能是某種魚類的習性，然後他在跟著潮汐一起退走」、「有一種魚在海底的確會作出相似的沙丘圖形，但直徑小很多。」

一名網友指出這是「日心矽酸鹽協調現象」，原理是太陽耀斑和其他恆星現象導致地球上的沙晶以諧波頻率震動，一段時間後就會出現圖中現象，「1980年代後期以來，沙灘區大多數建築物在建造時都必須把這現象納入建築考量，包括使用地下反震盪器，這也是為什麼60年代和70年代的海濱高樓會那麼容易倒塌的原因之一，沒有經過適當的處理，建築物本身很難抵銷這種協調效應。」不過該名網友話鋒一轉，「......或者這一切都是編造出來的，只是有人在某個下午很無聊看著水桶裡面的水突然靈感來了而已。」

其他網友傻眼，「我很少被騙，但這個真的讓我以為有可能是真的！這想像力...」、「什麼日心矽酸鹽協調，雖然是亂編的謊話，但還是很值得一讀，你厲害」、「哇好猛，這故事很真耶哈哈哈。」

其他網友好奇這張圖片是否為真，「真的有這個地方嗎」？有人回答其實照片中的地點在加州聖塔克魯茲，日前一群藝術家表達想製作海灘沙丘的想法，真的吸引到一群人前往幫忙製作，最終關於地球科學或外太空的影響都是錯的，因為這只是一種人為的「環境藝術」（Environmental art）。