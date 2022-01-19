驚艷！油菜田浮現「生命之花」　小農鋤地作畫有如神奇麥田圈

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／沈景祺提供）

記者黃哲民／台北報導

在宜蘭蘇澳身體力行「自然農法」的小農張明麗，日前冒出敬天謝地的靈感，找來40位幫手在一塊佔地4.8分的油菜田裡，用鋤頭挖地畫出1個由7個圓圈組成的「生命之花」，費工過程一度讓大家懷疑人生，夥伴們幾乎跑光光，但透過空拍機居高臨下展現成品時，眾人感動驚嘆「真的好圓」、原來自己真能做得到，張明麗說，未來會在「生命之花」10幾個分區播種不同作物，一定很漂亮。

張明麗曾在保險業從事財富與風險管理工作，也在網通廠做過業務經理，還在媒體當過記者、編輯，後來生了一場長達5年的大病，因而認識「自然農法」，透過真正的食物，重新找回健康，5年前從基隆搬到宜蘭，3年前在緊鄰南澳、靠近南澳南溪出海口一片46甲的農地中找到近5甲面積，放下過去所有身段，挽袖種田、創立「水月農莊」，實踐自然農法。

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／張明麗提供）

張明麗說，「自然農法」不用肥料與農藥，並且進行留種，能讓土地永續利用，不論是1分地還是1甲地，都可建立自給自足的自然生活型態，並形成生態村。在土地上種植主食作物、蔬菜、水果還有樹木，還有1間棲身的自然小屋。

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／沈景祺提供）

她目前耕作主力是7個水稻品種、佔地約2.7甲，其他包括黑豆、油菜、筊白筍、蓮子、木藍、椴木香菇和香草等。這次選擇鋤地作畫地點，就是一塊約4.8分地的油菜田。

張明麗說，土地長養萬物生命，她一直想跟宇宙對話、感謝天地，無意間看到讀國中的女兒所學「尺規幾何」圖形，給了她靈感，上網搜尋竟有1幅7個圓圈組成的圖案叫做「生命之花」，與她的想法契合。

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／沈景祺提供）

剛好田裡油菜已結籽準備換季，距離春耕還有空檔，張明麗說做就做，前天（17日）癌友新生命協會40位會員到她農莊拍攝活動影片，全被她請到田裡幫忙，定出第1個圓心，用麻繩標出內圈直徑7公尺、外圈8公尺範圍後，大家開始用鋤頭挖出1公尺寬的圓周。

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／沈景祺提供）

張明麗說，包括她在內都沒這類經驗，邊鋤地邊忐忑，深怕第一個圓就畫歪畫扁，費工過程超乎想像，工具也不夠，轉眼跑掉20多人去附近神秘海灘玩耍，甚至差點全員放棄，終於完成第1個圓圈後，摸索怎樣畫第二個圓又遇瓶頸，設定半徑7.5公尺、直接以鋤頭鋤面寬度20多公分沿圓周挖溝，心裡一直滴咕不知畫得對不對。

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／沈景祺提供）

此時有人將空拍機升空，居高臨下一看，眾人都驚呆了！張明麗說，2個圓圈居然幾近完美，她和剩下的夥伴滿心感動，迫不及待一個接著一個畫下去，速度越來越快，每次鋤地達成應有的圓圈交點，就更加欣喜，結果下午2時許動工，下午4時許就全部完成。

▲宜蘭蘇澳小農張明麗在油菜田裡鋤地作畫「生命之花」，成品令人驚艷 。（圖／沈景祺提供）

張明麗說，「生命之花」成品簡單卻美麗的圖案，讓大家讚歎不已，更感謝老天爺庇佑作畫時一滴雨都沒下，她將穀種灑在圓周上，大約一周後發芽生長，就會形成天然的邊界，未來更打算在「生命之花」線條隔出的十幾塊分區，播種芝麻、花生、地瓜葉、花卉等不同作物，相信一定會很漂亮，也敬獻天地、祝禱新的1年風調雨順。