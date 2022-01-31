不問身分坦誠相見！日本澡堂文化　錢湯是成人專屬的交際場所

▲日本泡湯文化盛行，然而所謂的湯屋則是在江戶時代首次出現。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

●精選書摘

江戶人就愛洗澡！一天要洗好幾次

錢湯（又稱湯屋，即付費澡堂）於江戶登場，是天正19（1591）年，德川家康入主幕府隔年的事。為了洗去從山下吹下關東平原的塵埃，江戶庶民逐漸建立到澡堂洗澡的習慣，形成澡堂普及的基礎。

初期澡堂以蒸風浴為主流。很快地，在浴池裡泡澡的方式變得更為普遍。一般澡堂中，清洗身體的地方和泡澡的浴池之間，有一道名為「柘榴口」的隔間。

簡單來說，「柘榴口」是在牆板下方打開約莫3尺（90公分）寬的開口，讓人蹲低身子鑽過的通道，為了避免蒸氣外流，經營澡堂的人想出了這個方法。同時，這也有不讓人看見澡堂內髒汙的意思。

▲江戶人家幾乎都不會在家中設置浴室。（圖／取自Pixabay）



澡堂營業時間從上午6點到傍晚6點。早上上門的多為下級武士及遊客，傍晚則多半是小孩子，晚上則以結束一天工作的商人或工匠居多。至於忙了一天家事的婦女們，得趕在打烊前才能來泡澡。初期男女混浴很普通，後來幕府擔心風紀敗壞開始禁止混浴，泡澡變成男女有別的事。

泡澡費用起初是4∼5文錢，後期因物價上升攀升到12∼16文錢，不過都只是吃一碗蕎麥麵的低價。也有每月支付固定金額就能不限次數洗澡的定期券（羽書）。就算日子過得窮困，也要把身體清洗乾淨，不愧是美學意識強烈的江戶人，其中甚至有人一天上澡堂好幾次。

不只長屋沒有浴室，為了避免火災，一般町家或武士家，基本上也不設置浴室。但是，錢湯是個不分身分地位高下，人人都可平等使用的地方。二樓設有須另外付費的包廂，對男人來說，這裡也是社交場合的一種。武士也好、鄉民也好，眾人裸裎相對，洗完澡後下下圍棋或將棋，還可以彼此交換一些情報。此外，拿到今天來看或許會釀成嚴重問題，當時有些澡堂還會故意在二樓地板上鑽小洞，好讓男人偷窺女人洗澡。

▲錢湯也被視為是另類的「社交場合」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

泡澡不拖拉！江戶人愛洗戰鬥澡

江戶時代的澡堂「湯屋」生意非常好，澡客不會在裡面泡太久，如戰鬥澡般速戰速決，快點洗完出來才是當時的主流。

上場

除了浴池外，另外準備的熱水槽。在清洗身體的地方把身上汙垢都洗乾淨後，很多人會先來這裡，用水槽裡的熱水沖一下身體。

柘榴口

澡客進出時必須蹲低身體，才能進入浴池浸泡身體。當時，人們習慣用柘榴醋擦拭鏡子，稱為「鏡要」，發音正好與「蹲低進入」相近，就把這道門取名為「柘榴口」。

三助

負責幫人擦背，沖水的人。有時也會應澡客要求，提供按摩身體的服務。

番頭

坐在番台（櫃台）上收錢的人。常有小偷以澡客的高價衣物或錢財為下手目標，番頭必須隨時盯著全場。

脫著衣場

這裡的地板比地面高一階，澡客站上來脫掉衣物。洗場與脫著衣場之間鋪了竹子棧板，達到瀝水的作用。

洗場

用水桶水瓢舀水清潔身體的地方。地上有細細的溝槽，用過的髒水會沿著溝槽流掉。

作者：小和田哲男

譯者：邱香凝

摘自：日出出版 《江戶的一年：日本庶民文化的起點，充滿活力、娛樂與節慶的精彩日常》



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