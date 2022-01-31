日本再爆7.8萬人確診　大型疫苗接種中心將啟動「打第三劑」

▲日本確診病例屢創新高。（圖／路透，下同）



文／中央社

日本全境疫情延燒，30日新增確診病例7萬8128例，創週日新高紀錄。日本政府為安排民眾施打第3劑疫苗，東京、大阪大型接種會場31日開始運作。

日本全境新增確診病例7萬8128例，雖然比過去新高紀錄、29日的約8萬5000例少，但比上一個週日（1月23日）多出約5萬例。

日本全境30日通報的重症者為767人，比29日多33人。東京都的重症者有23人，比29日多一人。此外，東京都30日通報一人確診死亡。大阪府30日重症者通報有50人，比29日增加3人。大阪府通報死者5人，年紀80多至90多歲。

都道府縣30日新增的確診病例，東京都1萬5895例、大阪府9135例、愛知縣4426例。埼玉縣5315例、千葉縣4258例，這兩縣都創單日新高。從本月9日起實施「防止蔓延等重點措施」的沖繩縣30日新增確診病例838例，比一週前減少了12%。

東京都的病床使用率為48.5%，比29日高出0.5個百分點。大阪府的病床使用率為67.4%，比29日高出5.8個百分點。

為防止疫情擴大，日本政府呼籲民眾盡早施打第3劑疫苗。日本政府在東京、大阪各設一座大型疫苗接種中心，由自衛隊負責運作。民眾必須先打專線電話或透過專設的網站預約。

東京的大型接種中心位於大手町合同廳舍（類似政府聯合辦公大樓）3號館，施打的疫苗是美國莫德納疫苗。1月31日至2月5日之間，每天針對約720人施打，目前預約情況已滿額。2月7日起以後每天施打疫苗人數增為2160人。大型接種中心原則上營運至7月31日止。

在大阪，大型疫苗接種中心設於大阪市內的民間大樓「堺筋八木大樓」，2月4日起開始接受預約，7日開始運作。