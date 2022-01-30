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南韓也現春節返鄉潮！飛機火車一票難求　全國50%人口趕路中

▲南韓火車站人山人海。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓火車站處處人山人海。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓30日進入春節連假第2天，全國人民紛紛趕返家鄉過年，導致各地出現大批返鄉人潮。當地機場和火車站日前擠滿回鄉的人，車票銷售一空，高速公路也出現嚴重擁堵。儘管南韓目前的疫情依舊嚴重，政府也不斷呼籲人們就地過年，但韓媒預計，春節期間將有2877萬人出行，等於全國有逾50%人都在路上。

據韓聯社報導，首爾金浦機場自28日起就湧現一波波的人流，各大航空加開的班次全部售罄，各地火車站也擠滿回鄉的人，多趟班車客滿，幾乎一票難求，不過客運和計程車的搭乘人數則略有減少。

南韓道路公社30日消息，截至30日上午9點30分，京釜高速公路、西海岸高速公路以及中部高速公路都出現交通擁堵，首爾駛往各地所需的時間比去年增加50分鐘，預計當天全國出行的車輛達447萬輛，且擁堵的情形會不斷持續到晚間。

由於南韓目前的疫情仍十分嚴重，韓國國務總理金富謙日前公開呼籲，為了避免病毒擴散，民眾在過年期間最好不要返鄉，同時也規定養老院等設施在過年期間禁止探視，不過政府的政策並不奏效。韓媒預計，春節期間將有2877萬人出行，等於全國5162萬人中，有超過50%人都在路上。

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