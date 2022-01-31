公幼老師嫌薪水少「等15年才破百」　網一看怒：私立才哭吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名32歲公幼老師原本月領46K，嫌收入太少的他任職第3年，選擇念在職研究所，而後薪水也跟著上升，不過做了7年的他仍不甘心，感慨「年薪破百竟然還要再8年，不禁悲從中來。」沒想到，網友們看完文章紛紛吐槽，有這種心態還是轉行比較好；也有不少人直言，「私幼的才叫慘吧！」

這名老師在Dcard提到，「本人今年32歲，25歲時教甄通過，目前在北市國小附設幼兒園任教，一開始薪資非常少，只有4萬6千元，好在有課後帶小孩賺加班費，一天工時非常長，從早上7點半（早值），有時候課後到家長來已經6點40幾分，都11個多小時了。」

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他表示，寒暑假也沒大家想像中的長，暑假有留園的規定，雖然有加班費，但有時候寧願不想接，想放假休息，畢竟照顧小孩非常辛苦，還得備課，所以暑假頂多放三星期，至於寒假則沒放多少，「有幾年我當行政，甚至沒寒暑假，但是有加薪，和一個軍公教的國旅卡，可以刷1萬。」

後來，原po在任職的第3年，選擇念在職研究所，隨著去年畢業，薪水也跟著上漲，「現在1個月不含課後留園，也只有5萬7，這是工作7年和研究所的成果，年終則都固定1.5個月，也沒很多，我算過年薪破百竟然還要再8年，那時候已經40歲了，不禁悲從中來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

他哀怨表示，現在恐龍家長一堆，有時六日備課也沒有加班費，家長還會在下班時間一直Line你，「小孩時不時就尿褲子，拉屎在褲子上，我得打掃、幫忙換，加上哭鬧不休，精神真的很痛苦。一般家長帶小孩，兩個就受不了了，我要一次帶15個。」

最後，原po也直言，「總之公立幼兒園真的是名符其實的屎缺，我覺得真的要愛小孩、有耐心才能來做，我一開始滿腔熱血，結果現在都快被磨掉，尤其是被恐龍家長的部分，希望各位有小孩的家長好好管教自己的寶貝，不要動不動就質疑老師好嗎？」

看完這名公幼老師的描述，不少網友反倒燃起一把火，忍不住回道「別人工作到死也還是3萬多，當個老師唉唉叫，哪個工作不用互相尊重的，上班族面對的也只是長大的大屁孩啊」、「認真跟你說，以你的工作內容如果是在私立安親班、補習班，薪水先直接砍半，每天工時至少加2小時，然後一堆零零總總的責任制。你是公立的真的很慶幸了」、「我記得私幼的老師月薪2萬初」、「安親班可憐更多，薪水才26左右，私幼也32左右，鳥事家長都一樣，責任下班放假也要處理是基本，你薪水這樣我覺得就不用抱怨了」、「哪裡屎？來科技業看看」、「沒有人逼你做啊，不爽做就離職，沒能力轉換跑道就乖乖回去蹲著」。

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