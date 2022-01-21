過年又被薪水問題追殺？　網曝神招：跟親戚借錢保證遠離你

▲每年過年都會被親戚狂問薪水問題。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

每到過年親戚聚會，總是有一堆關於工作、薪水問題，或是小孩讀什麼學校等等，讓許多人直呼「拜託嘜擱問啊」，就有網友抱怨每次過年，就要面對親戚排山倒海的問題，底下就有高手曝一妙招「跟親戚借錢，絕對離你遠遠的」。

一名網友在PTT上表示，「每年過年都覺得親戚很煩，雖然知道可能是關心，所以才會問，但薪水就那樣，說出來他們又會繼續追問說，阿薪水怎麼那麼少？要不要換工作？隔壁那個誰誰誰一個月賺多少多少等等的，聽了都覺得煩…」，他向廣大的網友求助，該如何面對過年的大難題「每年都被數落一波的魯蛇我，想聽大家建議。」

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貼文一出，底下出現一群感同身受的網友回覆，「說還在找工作」、「我都說勉強夠吃飯而已」、「我都回22k，等你介紹好工作」、「我會笑笑說：你要聘我嗎」、「都回在問就包紅包給我」、「笑笑反問回去他賺多少，先生老婆小孩爸爸賺多少，問他小孩讀哪裡，考試考幾分」、「我每年都說3萬5，這樣紅包就能包600就好，吃飯錢都別人出，事實上月薪早就超過70K不少」。

高手在民間，就有網友出一借錢妙招，「別問！絕對夠幫你包白包，聽完就中風不會再問」、「今年疫情嚴重不要回去就沒事」、「跟親戚借錢，他絕對離你遠遠」、「說只有22k，哭窮，再問就跟他借錢，借錢不還，再借不難」。