4萬薪水掉出褲袋灑滿地　路人拾金不昧PO臉書讓他好過年

記者黃哲民、游芳男／台北報導

宜蘭1名楊姓男子昨晚騎機車，剛領的4萬1000元薪水從褲袋裡掉落，他渾然不覺仍離開，幸好路人與附近店家替他撿起滿地鈔票、送往派出所招領，店家還PO臉書尋找失主，楊男正為掉錢懊惱，卻立刻被告知臉友轉傳的訊息，趕往派出所說出裝錢紅包袋特徵，幸運領回，對於好心人拾金不昧萬分感謝。

▲宜蘭楊姓男子（右）騎機車掉落4萬1000元薪水，幸好路人拾金不昧送到警局招領。（圖／記者游芳男翻攝）

昨（30日）晚7時許，1位鄭姓男子騎機車經過宜蘭市女中路3段，看到前方1名男騎士的褲袋掉落1袋現金、灑了一地，他來不及叫住對方，只好先停車幫撿，附近店家也來協助，警員獲報到場，和鄭男等人一起回警局清點，共有4萬1000元。

▲宜蘭楊姓男子（左二）騎機車掉落4萬1000元薪水，幸好路人拾金不昧送到警局招領。（圖／記者游芳男翻攝）

陳姓店家隨即在臉書PO文協尋失主，表示現場撿到的錢不少，有好幾萬元，已經送去警局招領，失主一定很著急，請直接到轄區民族派出所認領。

店家的PO文經網友快速轉貼分享，楊男已發現掉錢，正懊惱過年前發生這種事，有人提醒他去看PO文，發現應該就是他掉的錢，昨晚趕去派出所說出裝錢紅包袋的特徵，警員核對無誤，讓楊男辦妥程序領回，楊男表示這些錢是他的薪水，很高興失而復得，並感謝好心人拾金不昧與警方協助。