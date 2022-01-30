爽贏117億元！幸運兒買彩券6碼全中「機率只有3億分之一」

▲美國28日開出「兆彩」彩券頭獎，一名幸運兒6個號碼全中，可分得新台幣80億元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州28日晚間開出4.21億美元（約新台幣117億元）的「兆彩」（Mega Millions）彩券頭獎，在洛杉磯郊外加油站購買彩券的幸運兒6個號碼全中，可分得2.895億美元（約新台幣80億元）的現金選擇權（cash option）。此前曾有數學學者解釋，贏得「兆彩」頭獎的機率只有3億分之1。

綜合美媒報導，加州彩券公司的「兆彩」彩券自去年10月開出1.08億美元（約新台幣30億元）的獎金後，已連續3個月未開出頭獎，讓頭獎彩金衝破4.21億美元大關，成為「兆彩」史上頭獎金額第13高的一次。

28日晚間，彩券公司開出頭獎號碼「3、16、25、44、55、13」，一名幸運兒6個號碼全中，幸運抱走大獎。彩券公司在推特指出，這張彩券是在洛杉磯郊外的雪佛龍加油站購買的，還開玩笑表示，「對加州而言，這是一個超級受難日」。

報導稱，這名幸運兒將獲得2.895億美元的現金選擇權，不過彩券公司目前還不清楚這名幸運兒的身份。此前曾有數學學者解釋，贏得「兆彩」頭獎的機率只有3億分之1，但因為彩金豐厚，仍吸引許多民眾購買。當天另有4人命中5個號碼，分別可贏得100萬美元（約新台幣2784萬元）。

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