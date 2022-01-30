不滿強制司機打疫苗　數百卡車占據加拿大首都市中心街頭示威

▲示威群眾揮舞加拿大國旗，高舉標語要求「自由」。（圖／路透，下同）

文／中央社渥太華29日綜合外電報導

數百輛卡車和數千民眾今天占據加拿大首都渥太華市中心大街，抗議防疫規定要求卡車司機接種COVID-19疫苗才能通過美加邊界，這是自封為「自由車隊」的遊行活動一環。

示威群眾揮舞加拿大國旗，高舉標語要求「自由」，並高呼反對加國總理杜魯道（Justin Trudeau）的口號。這些群眾包括卡車司機和數以千計民眾，除了抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，也有人是對政府有其他不滿而來到此地。

嚴寒天氣中，民眾攜家帶眷在國會附近平和遊行，年輕人高呼口號的同時，年紀較大的示威者敲打鍋碗瓢盆，在杜魯道辦公室的窗戶下表達不滿。

加拿大媒體指出，由於千夫所指都是杜魯道，他和家人稍早已被護送離開官邸，前往渥太華一處祕密地點。

31歲商人卡斯同圭（Philippe Castonguay）在國會大廈外抗議時表示：「我希望停止這一切，這些措施不合理。」

他開了7小時的車從北部的魁北克（Quebec）來到此地，希望自己的感受能被聆聽：「這接種規定把我們帶進一個我們從未投票支持的新社會。」

示威活動上週起於加拿大西部，數十名卡車司機組成車隊一起從溫哥華開往渥太華，表達對防疫相關限制、特別是卡車司機接種規定的不滿。

美加1月中都已實施那項規定，影響到往來美加邊境的眾多卡車司機。

美加邊界將近9000公里，為世界上最長的陸路邊界。

未接種疫苗的28歲安大略司機潘德尼斯（Stephen Penderness）說，他不只是為了卡車司機，而是為了所有加拿大人抗議。

「這真的是為了每一個人…每個上路的人，這攸關你的自由選擇。」

▼衛星影像捕捉到大批抗議人潮。（圖／路透）

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