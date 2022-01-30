炸彈氣旋「炸出70公分降雪量」12萬戶停電　美國多州急頒緊急狀態

▲猛烈冬季風暴「東北風暴」強襲美國東北部，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國東北部29日遭遇了一場被譽為「炸彈氣旋」的猛烈冬季風暴「東北風暴」，部分地區出現超過70公分的降雪量，同時伴有堪比颶風的強風。當地有數千個航班被取消，12.3萬戶家庭陷入停電。氣象局宣布，東海岸地區有近1100萬人面臨暴風雪警報，沿海地區也發布了洪水警報，多州進入緊急狀態。

綜合美媒報導，這場在大西洋形成的風暴，為當地帶來今冬最大的一場降雪，並可能出現創紀錄的降雪量。氣象預報表示，紐約長島的降雪量預計將高達2英尺（約61公分），而紐澤西州部分沿海地區也記錄到15英寸（38公分）的降雪量。

麻州沿海地區受到的打擊尤其嚴重，強風將當地沿海的海水推向海岸，在多地引發洪水，並導致全州出現逾10萬次的停電。PowerOutage.us數據顯示，在麻州260萬用戶中，有12.3萬用戶失去電力，且當地可能還會發生更多停電事件。

麻州州長貝克（Charlie Baker）指出，大雪以每小時2到4英寸（約5至10公分）的速度持續侵襲麻州，導致東南部出現高達30英寸（約76公分）的降雪量，波士頓地區的降雪量更高達2英尺；當局目前已派員徹夜清除積雪，但道路狀況要到30日上午才有所改善，因此當地將持續禁止車輛上路直到29日晚間11點59分。

東海岸也有多個州因強風宣布進入緊急狀態。羅得島州州長預計，州內的積雪量已達2英尺厚，因此政府發布了旅行禁令，禁止所有乘用車出行，並與周邊各州一同禁止牽引式拖車上路。這場風暴也導致航空公司取消了近6000個航班，美鐵暫停大部分地區的客運鐵路服務，通往長島的主要通勤線路停運至少一天。

據《華爾街日報》報導，氣象學家認為，這場風暴已演變成「炸彈氣旋」（bomb cyclone），這是一種溫帶氣旋急劇增強、中心大氣壓力迅速下降所造成的現象。專家指出，風暴在增強的過程中會帶來不亞於熱帶氣旋的破壞力，風速更可以達到每小時約75英里（約120公里）的強度。

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