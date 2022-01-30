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帶禮盒去拜年　女友媽討「6萬6千元紅包」！網勸快逃：吸血家庭

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲女友爸媽要求66000元紅包。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者施怡妏／綜合報導

新年即將到來，除了長輩會給晚輩壓歲錢外，兒女也會包紅包孝敬長輩，不過，若是另一半的父母需要給紅包嗎？一名男網友表示，跟女友是高中同學，之前跟女方家長吃飯時，曾透露2年內想結婚，日前和女友提到要去拜年一事，沒想到女友父母竟然向他討紅包，希望他可以包6萬6千元，讓他很錯愕。

男網友在Dcard上發文，去年在女友家吃飯，有跟對方父母提到2年內想結婚的想法，因此今年打算趁著過年期間，到女友家拜年，他先詢問女友伴手禮準備什麼水果比較好，女友表示媽媽喜歡草莓，可以買漂亮的水果禮盒，並詢問「你會包紅包給我爸媽嗎？」「我媽說，希望你包66000元啦，比較吉利」、「包給我6000元就好」。

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他聽到後愣住「66000元？你確定？」女友還說「對阿，差不多都是這樣的吧？」原PO不明白，女友爸媽開口要66000元的紅包是什麼意思，「是要測試我嗎？喊66000元也太誇張了吧，那以後結婚聘金會不會多個0阿？」

貼文一出，網友們都覺得很扯，「最誇張的不是她爸媽要求你包，我覺得你女友還能理所當然的跟你提出要求，還說給她6000『就好』，好像你本來就應該給的，給六千還虧待她了，你應該感恩她的體貼，建議你快跑」、「嚇死人，還沒結婚就這樣了，是我的話，我會快逃」、「我從你身上看到了盤子的形狀」、「這是什麼吸血家庭」。

▼原PO傻眼「太誇張了吧」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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