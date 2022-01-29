挺8個月孕肚搭捷運　80歲老奶奶一見「站起急讓位」！她坐下秒落淚

▲原PO挺孕肚搭捷運。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名孕婦8個月的孕婦，日前中午搭捷運，車廂內滿滿的人，找了一個人比較少的角落站著，由於挺著大肚子，路人紛紛投以關心的眼光，突然有一對目測80歲的老爺爺跟老奶奶走向她，拉著她的手說「妹妹！來啦！這裡給你坐啦！」讓她感動到當場哭出來。

原PO在Dcard上發文，目前懷孕34週，平常出門都是老公接送，偶爾才會自己通勤，因為討厭計程車上的菸味、檳榔味，也擔心司機的開車技術，一直以來都比較喜歡搭捷運，某天中午搭捷運時人超多，上車後找了一個人沒那麼多的地方站，「在這短短走路的時間裡，可以清清楚楚的感受到大眾的目光，是那種妳還好嗎的感覺」。

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還在習慣路人的眼神時，有一對目測年齡80歲的老夫妻站起來，對她說「妹妹！來啦！這裡給你坐啦」，接著一位目測60歲的阿姨也站起來，示意要她過去坐，下一秒，80歲的老夫妻直接拉住她的手，要她坐下，「我一整個心跳加速，然後就哭出來了，為什麼世界上的人都這麼溫暖啦」。

▲民眾搶著讓位給她坐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

路人的溫暖讓她超感動，「這天至少說了100次謝謝，回家的時候又遇到了很有愛的夫妻，從排隊開始就讓我站前面，上車後還幫我找位置，真的好感謝在懷孕後期情緒會被放大100倍的時候遇見這些人」，她許下承諾，會努力將肚子的寶寶，教育成一個充滿愛和溫暖的孩子的。

貼文一出，引起網友討論，「搭捷運超怕遇到孕婦，萬一剛好沒站穩不小心撞到還是怎樣就完蛋，就算不是我的錯我也會超愧疚」、「準媽咪辛苦了」、「祝媽媽跟寶寶都平安健康」、「為什麼我也跟著想哭，但我只是個大學生餒」、「孕媽咪賀爾蒙容易感動」、「這個世界溫暖的人真的好多」。