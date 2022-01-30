新北今+0！　侯友宜籲：趕快打第三劑，不管是莫德納、BNT都好！

▲新北市長侯友宜視察防疫計程車。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／新北報導

國內新冠疫情延燒，隨著農曆春節到來、南北人潮大規模移動，也讓防疫團隊繃緊神經，新北市長侯友宜30日視察防疫計程車隊時表示，新北今日零確診，但春節期間境外移入仍是確診個案大宗，從機場到防疫旅館的運輸非常重要，必須確保過程中安全無虞。

因應春節檢疫專案，侯友宜指出，新北市計整備300輛防疫計程車，目前共有186名防疫計程車司機，己全數完成2劑疫苗接種，其中目前完成第3劑疫苗接種則有106人占57 %；市府每週也會提供公費快篩劑給司機篩檢，只要符合打第3劑疫苗資格者，衛生局會專案協助安排接種，讓第一線人員儘速提升保護力。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，防疫計程車隊僅能載送中央防疫指揮中心指派對象，不能載送一般乘客，且出勤前與每趟任務完成後均會進行清消，包括車門把手、車內隔簾、座椅、椅背、車門內側扶手、扶勾、車窗玻璃，並要求司機落實防疫裝備穿戴，以完善保護司機和乘客。

新北今日零確診，侯友宜也呼籲，新北第三劑覆蓋率大約22％，不斷提高當中，且新北疫苗接種站從初二開始持續接種，「民眾盡速接種第三劑，不管是莫德納、BNT，只要趕快接種都好。」