加強春節前工地安全檢查　水利局守護台南市民安全

▲水利局為提供民眾安心、安全的環境快樂過新年，已建立春節期間緊急聯繫窗口及危機處理機制，並進行公共工程工地巡查任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲認為，歲末年終各大行業都進入業務繁忙高峰期，為避免勞工於春節前趕工增加過勞風險也造成職安意外，責成各局處務必確實巡檢各工程工地，並落實勞工工作安全及其自主管理，另春節期間為保障用路人權益及安全，亦要求各局處盡可能降低交通阻礙並應落實交通維持計畫及相關措施。

水利局表示，為提供民眾安心、安全的環境快樂過新年，已建立春節期間緊急聯繫窗口及危機處理機制；並自上週起進行公共工程工地巡查任務，由水利局各一級主管，於1月下旬分別前往安平再生水廠新建工程統包計畫案、安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程、永康區污水下水道系統(PA分區)用戶接管工程第一標至第五標、永康創意設計園區區外排水工程(第一期)…等41處施工中工地進行巡查，針對工地環境、衛生安全、工區交通維持及安全管制措施，進行檢視改善，把關各項施工中公共設施的工安問題及降低道路交通影響，確保春節期間的公共安全，讓市民安心過春節。

水利局強調，春節期間水利局服務不休假，市民如發現雨污下水道、區域排水…等公共設施有損害或者影響交通情事，可撥打「台南市政府市民服務熱線1999」專線，水利局接獲通報會立即安排維護單位進行派工等相關緊急處理，提供市民快速有效率的服務，歡迎市民多加利用。