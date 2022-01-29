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台南染疫女行員匡列313人！32人居隔過年　第一波採檢出爐

▲台南永康28日新增之30多歲確診女行員案18712，共匡列313人，其中244人採陰，39人待檢驗報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康28日新增之30多歲確診女行員案18712，共匡列313人，其中244人採陰，39人待檢驗報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南29日+0，28日新增之30多歲永康區確診女行員案18712，於台南市匡列32人進行居家隔離，採檢結果皆為陰性，另281人匡列為自我健康監測，其中212人採檢結果為陰性，其餘報告未出，台南市長黃偉哲表示，為配合中央防疫黃偉哲宣布取消春節拜廟行程。

▲台南永康28日新增之30多歲確診女行員案18712，共匡列313人，其中244人採陰，39人待檢驗報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本土疫情升溫，黃偉哲市長29日宣布取消過年的廟宇參拜行程，並呼籲市民朋友遵守防疫指引，也提醒還未完成疫苗接種的民眾，儘速施打疫苗。

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▲台南永康28日新增之30多歲確診女行員案18712，共匡列313人，其中244人採陰，39人待檢驗報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應內政部日前發布最新宗教場所及集會活動防疫指引，宗教團體應停止辦理繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，並請民選公職人員及政府官員勿跑攤，黃偉哲29日宣布，取消過年的廟宇參拜行程，希望大家面對此次疫情，應戒慎小心，團結守住疫情過好年。

民政局指出，近期受到疫情影響，春節走春宗教場所、宗教集會活動防疫措施規範如下：1、民眾進入宗教場所全程配戴口罩、配合指引、落實實聯制、量體溫、與不特定人保持社交距離。2、神職人員、執事或其他主持儀式人員，均須全程配戴口罩。3、集會活動：禁止民選公職人員、政府官員跑攤，以為民眾表率。4、停辦繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮又難以維持社交距離的活動。5、人流管控：入口處應有管控進場人數，室內每人至少2.25平方米，室外每人至少1平方米之空間計算。6、動線安排：配合進場、參拜、離場動線安排，避免擁擠群聚。排隊點光明燈、捐款、解籤，須配合指引，維持社交距離。7、餐飲：民眾進入宗教場所，禁止飲食。場所內供應如湯圓等餐點，限以密封盒（碗）方式供民眾外帶，禁止於現場分裝。8、住宿：香客大樓、會館住宿除同住家人外，以1人1室為限。9、易傳接器具：禁止提供籤筒、筊杯、供盤等器具；若有專人在民眾使用前後，逐次噴灑消毒才可提供筊杯。強烈建議民眾自備以上祭祀器具。

黃偉哲市長提醒市民朋友，春節過年期間各大寺廟人潮聚集，來廟參拜祈福務必配合以上防疫措施，戶外活動則保持社交安全距離，有發燒呼吸道症狀者應避免外出，大家共同遵守防疫相關規定，讓眾神都放心，眾人更安心。

▲台南永康28日新增之30多歲確診女行員案18712，共匡列313人，其中244人採陰，39人待檢驗報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，春節期間本市持續提供COVID-19疫苗接種服務，除夕至大年初六共有223家醫療院所開診，開診情形：https://reurl.cc/9Ov2vx 。黃偉哲市長呼籲市民儘速完成接種，並落實個人防護措施，共同嚴守社區防線。另自26日起至29日上午，於台南火車站、新營火車站、台南高鐵站共發放1,585份居家快篩試劑。

▲台南永康28日新增之30多歲確診女行員案18712，共匡列313人，其中244人採陰，39人待檢驗報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至1月28日已接種313萬1617劑次，第1劑涵蓋率79.1％、第2劑71.2％、基礎加強劑0.8％、追加劑涵蓋率16.9％、劑次涵蓋率167.9％。

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