落實防疫基本功　台南市勞工局「虎」恁平安顧健康

▲台南市勞工局為強化歲末及春節期間勞工朋友工作安全，落實「希望家園」打造安康職場，針對轄內安衛家族總體檢尚未百分百改善企業，已完成7場次職業安全衛生臨場診斷輔導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為強化歲末及春節期間勞工朋友工作安全，落實「希望家園」打造安康職場，於1月25日起，針對轄內安衛家族總體檢尚未百分百改善企業，已完成7場次職業安全衛生臨場診斷輔導，因應疫情升溫，勞工局執行安衛家族總體檢時，也特別邀請南區勞工健康服務中心醫師共同入廠協助企業做好防疫措施。

黃偉哲市長特別提醒業者及市民落實防疫，他也說到有關外籍移工的管理企業須特別重視，宿舍應定期進行環境清潔及強化管理，公司提供移工搭乘之交通車應每日消毒，早期偵測有呼吸道感染症狀者，應及早隔離並送醫。此外，公司內相關宣導資訊（如防疫告示等）應在語言方面能讓外籍移工了解。

南區勞工健康服務中心陳證中醫師強調，事業單位不可輕忽常態性環境及清潔消毒，員工或外包廠商應定期針對員工經常接觸之物品表面（如門把、電話、電燈或電梯開關、茶水間、餐廳、會議室、洗手間或其他公共區域等）進行清潔消毒。也須盡量避免向疫區採購原物料，若已進口應確認完成消毒工作。上述執行清潔消毒工作的人員應穿戴個人防護裝備(手套、口罩、隔離衣或防水圍裙、視需要使用護目鏡或面罩)。

近期嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升溫，王鑫基局長也特別呼籲各事業單位雇主加強工作場所的清潔及消毒，置備適當及足夠之口罩。近期曾至疫區出差或旅遊返回職場之勞工，應採取必要之健康追蹤及管理措施。勞工朋友也應做好個人自主管理，使用肥皂勤洗手，若出現發燒、咳嗽等身體不適，應儘速就醫，告知醫師旅遊史、職業史及接觸史，並主動告知雇主。

王鑫基局長表示勞工局積極推動安衛家族，結合臺南在地企業建構職場安全防護網，過年前啟動的輔導及檢查專案亦將持續推動到年後，以達到安衛家族零職災之目的。王鑫基局長也重申春節長假期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，讓每位勞工朋友都能平安健康的迎接春節的到來，以及快樂的享受過年假期。