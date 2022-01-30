小年夜冷氣團殺到「越晚越冷」　局部低溫探10度！最冷時間點曝

▲受大陸冷氣團和水氣影響，小年夜和除夕濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（1/30）小年夜受到大陸冷氣團影響，中央氣象局預報員林定宜表示，今天白天開始北部一路降溫，中南部、花東高溫也比昨日下降，各地越晚越冷。

林定宜指出，今天白天北部、宜蘭高溫僅16度，中部和花東高溫也僅有20度左右、南部24度，今天晚間至明天（1/31）除夕夜清晨最冷，中部以北到宜蘭低溫12至15度、花東低溫15至17度，中部至北部沿海空曠地區、近山區不排除出現接近10度的低溫。

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另外，林定宜指出，今天受殘存水氣影響，北部、東半部、南部山區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島一帶降雨機率再高一些，建議民眾返鄉或出遊仍要記得帶傘。

林定宜分析，年初一至初二（2/1、2/2）大陸冷氣團稍微減弱，但白天北部、東北部天氣仍較涼，高溫可回升至16至17度，但仍要留意14度左右的低溫，其他地區早晚同樣涼冷。此時受華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部、南部山區均有局部短暫雨發生，預計年初三（2/3）鋒面通過且再有一波冷空氣南下影響台灣。

林定宜說，預計下一波冷空氣同樣上看大陸冷氣團等級，年初三各地開始降溫，受鋒面通過影響中部以北、東半部、南部山區持續有局部短暫雨，最冷的時間點則在初四、初五（2/4、2/5），北部和東北部天氣較冷，期間北部、中部低溫僅有13至15度；北部白天高溫也僅有17至19度，中部稍微微暖高溫則在21至24度。南部低溫14至16度，高溫則在23至26度；東部低溫16至18度，高溫18至22度。

至於民眾關心的賞雪資訊，林定宜表示，年初一、初二水氣較為豐沛，若溫度跟水氣配合，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，若無降雪也會有結冰、冰霰等天氣狀況，若民眾要行經高山道路還需留意路況。

