國1南向新竹、彰化段「紅爆」！時速35公里↓　午後留意5地雷路段

▲國1南向湖口服務區至竹北、竹北到新竹為「紅爆」車多。（圖／記者張榮恩攝）



記者許維寧／台北報導

今天（1/30）小年夜，高公局國道路況預報員張耿宗表示，預估今天國道全線交通量為105百萬車公里，至今天上午9時，國道5號雪山隧道南向已有將近1萬輛次通過，相較去年小年夜同期少兩成。

根據高速公路1968 APP顯示，今天上午11時許，國1南向平鎮系統到楊梅車流稍多，其中校前路到楊梅時速僅有34公里。另外國1南向湖口服務區至竹北、竹北到新竹均為「紅爆」時速分別僅有24公里和30公里。

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過去連假容易壅塞的國1南向彰化系統到彰化路段時速則為36公里，同樣為「紅爆」。國5南向石碇到坪林、頭城段目前均通暢。

張耿宗指出，今天國道車流預期以南下為主，國道5號南向南港系統至頭城路段上午8時已經湧現車潮，預計將壅塞至下午16時；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西，則是上午8時左右至中午12時較易壅塞。

中部國道方面，張耿宗談到，國1南向彰化系統至埔鹽系統上午8時也開始湧現車潮，至下午13時車流量較大；國3南向快官至霧峰系統則是上午9時至12時車多。南區今天一整天交通狀況預計正常。

高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，出門前可先利用高速公路1968App掌握即時路況。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。