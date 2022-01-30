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返鄉怕塞到頭暈「要先投藥」　藥師解析「2種鎮暈劑」服用時機

▲▼吃藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲藥師解析暈車藥最佳服用時間。（圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

雖然今年過年仍碰上新冠疫情發燒時期，但正值年節期間，免不了返鄉，多少會遇到塞車問題，容易暈車的族群常常要服用暈車藥來避免不適。藥師提醒，暈車藥物常見「抗組織胺劑」和「副交感神經拮抗劑」，前者服用適當時機為出發前30-60分鐘，後者常見貼片劑型，建議在行前4-6小時前，貼在耳後凸出的耳骨無毛髮處。

台北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師陳彥蓉表示，動暈是正常的反射性眩暈，人在反覆的直線、轉彎、加速、減速等運動狀態下都可能引發，而鎮暈劑的適用範圍為預防或緩解搭乘交通工具所引起動暈。

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陳彥蓉也分析「抗組織胺劑」和「副交感神經拮抗劑」，前者藉由讓自律神經反應遲鈍、抑制胃腸的蠕動，使人想睡的特質性質，讓人不會暈車，適當時機為出發前30-60分鐘服用，此類藥物會加強中樞神經抑制作用，服藥期間不可飲用酒精類飲料或與其他鎮靜安眠藥併用。

副交感神經拮抗劑是藉由抑制中樞神經的傳導，進而抑制嘔吐反應，最常見的成分為東莨菪鹼（scopolamine），市售常見貼片劑型，在行前4-6小時前，必須貼在耳後凸出的耳骨無毛髮處，藥效可持續72小時，部分民眾口乾的感覺較明顯，12歲以下孩童、孕婦、青光眼患者不可使用此類藥物。

另外，陳彥蓉也提醒，聰明的避暈方法得從行前開始做起，例如在移動前空腹或吃太飽都不好、睡眠要充足、不要穿緊身衣物、減少不必要的頭部運動、選擇搖晃較少的位置、乘車盡量坐前座看遠處一固定物，若無法取得外界視覺參考物時，就閉上眼睛減少視覺和內耳動靜感覺的衝擊，也可想辦法轉移自身注意力，都可減少暈車不適。

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