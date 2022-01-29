春節期間這11景點周邊路段易塞車　觀光局：多利用接駁專車

▲觀光局預測日月潭地區在春節期間容易塞車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

9天春節連續假期開始了，不少人也計劃出遊，交通部觀光局提醒民眾11個春節期間易壅塞熱門景點及周邊路段，像是日月潭地區、清境農場、劍湖山等，觀光局建議民眾可以多利用觀光遊樂地區接駁專車或是61條台灣好行景點接駁公車。

觀光局預估11個春節期間易壅塞熱門景點之周邊路段，包含澳底及福隆、八卦山大佛天空步道、日月潭地區、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區與山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台9線富里農會，以及台東縣三仙台與水往上流、小野柳等地區。

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▲劍湖山也是觀光局預估的11個春節期間易壅塞熱門景點及路段之一。（圖／劍湖山世界提供）

觀光局表示，春節期間車潮多，搭乘大眾運輸找停車位最輕鬆，像是日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區在春節期間有7線接駁專車；觀光局也有規劃61條便利、平價、輕鬆、低碳的「台灣好行」景點接駁公車，共發行130組結合景點門票等多元超值套票，其中44條持電子票證享50%優惠；而旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，1-4人即可成行，配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。

另外，觀光局統計9天春節連續假期平均訂房率，北部38.18%、中部46.78%、南部51.65%、東部52.26%、離島17.31%，單日訂房率部分則以初二（2月2日）及初三（2月3日）較高（全國平均訂房率約58%），其中宜蘭縣、台南市、苗栗縣、花蓮縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹縣、嘉義縣等縣市訂房率於初二及初三均達7成以上。

▼觀光局預估11個觀光遊樂地區易壅塞景點路段及分流配套措施表。（圖／觀光局提供）

▼111 年春節連續假期觀光遊樂地區行駛接駁專車資訊一覽表。（圖／觀光局提供）

▼111 年國家風景區管理處新春建議遊程一覽表。（圖／觀光局提供）