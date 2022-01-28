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車潮湧現！春節連假首日「5地雷路段」出爐　國5連塞8小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節期間國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是春節連假前最後一天的上班日，交通部高速公路局表示，國道路況大致正常，國道五號下午開始車潮逐漸增多，明日地雷壅塞路段共5條，預計春節期間南向尖峰時段落在初一、初二，北向尖峰路段則落在初三到初五。

高公局表示，截至今日下午3點，國道交通量共54.7百萬車公里，預計今日整天圍105百萬車公里，為平常日的1.2倍，國5南向通過雪隧車輛共2萬輛次，較去年減少4％。

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今日北區圓山路段車多，往東北角的路段車潮從下午開始增加，國三南向中和路段今日有發生事故造成壅塞，目前事故已排除，在中區埔鹽系統到彰化系統路段車多，南區則是麻豆路段發生事故造成回堵，國十也是車多略壅塞，國五則是下午以來車多，時速約60公里。

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲春節國道交通預測及管制措施。（圖／高公局）

高公局表示，明天是連假第一天，國五南向將自8時開始壅塞，直到16時才會紓解；楊梅到新竹、國三南向土城到關西9時湧入車潮，12時紓解；中部國一南向彰化系統到埔鹽系統、快官到霧峰上午湧入車潮，中午紓解；南區壅塞較零星，大灣到路竹、國五東向仁武到燕巢系統上午壅塞。

為分散連假期間尖峰時段車流，春節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。

高公局預估春節連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，建請民眾多搭乘公共運輸，或多利用台9、61、63等長途替代道路，短途部分則請儘量利用省縣道，不要上國道。

▲春節連假第一日1/29國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲春節連假第一日1/29國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲春節連假第一日1/29國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲春節連假第一日國道交通量預測。（圖／高公局提供）

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