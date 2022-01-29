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連假第1天「國道5地雷路段」出爐！國5一早車多連塞8小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節期間國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第一天，交通部高速公路局表示，今日國道重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表示，今日為春節連續假期首日，預估國道交通量為110百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

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今日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲春節國道交通預測及管制措施。（圖／高公局）

高公局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲春節連假第一日1/29國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲春節連假第一日1/29國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲春節連假第一日1/29國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲春節連假第一日國道交通量預測。（圖／高公局提供）

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