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民眾黨女力報到！5正妹角逐北市議員　雙姝對戰士林北投

▲▼陳思宇、黃瀞瑩、楊寶楨、吳怡萱、林珍羽。（合成圖／翻攝臉書和IG）

▲陳思宇、黃瀞瑩、楊寶楨、吳怡萱、林珍羽。（合成圖／翻攝臉書和IG）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民眾黨積極布局2022年縣市議員選舉，其中最受矚目的台北市打算推出「美女牌」，除了黃瀞瑩、陳思宇上演同選區雙姝對決，其他美女刺客還包括吳怡萱、林珍羽、楊寶楨。《東森新媒體ETtoday》特別整理民眾黨5位美女政治人物小檔案以及投入選區。

台北市議員布局以第一選區（士林、北投）最受矚目，黃瀞瑩在黨員投票、幹部票選大幅領先陳思宇，但黨內高層認為兩人選票並不重疊，陳思宇可能承接其父親、現任議員陳建銘票源，因此，民眾黨主張提名2席，兩人分進合擊，為民眾黨爭取更多選票。

▲▼前台北市觀傳局局長陳思宇。（圖／陳思宇提供）

▲陳思宇。（圖／陳思宇提供）

陳思宇1986年出生，現年35歲，2014年曾任北市府觀傳局簡余晏的機要秘書，2017年擔任北市府副發言人一職，2018年擔任北市府觀傳局局長，同年辭去局長一職，代表「白色力量」參選北市大同士林立委補選，最後敗給民進黨對手何志偉。

陳思宇2019年加入柯文哲創建的民眾黨，並擔任民眾黨發言人，2020年擔任民眾黨立委邱臣遠的國會辦公室主任、當選民眾黨黨代表，2021年當選民眾黨中央委員。

▲台灣民眾黨黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

黃瀞瑩1992年出生，現年29歲，輔仁大學新聞系畢業後，到東森新媒體ETtoday擔任記者，主跑台北市政府，2018年進入北市府擔任媒體事務組組員，該年因拍攝網路節目《木躍4超玩》「一日市長幕僚」爆紅，當週登上台灣發燒影片第一名，影片中被製作單位設計成「學姐」角色，因而有了「學姐」的封號。

黃瀞瑩2018年擔任北市府副發言人，2019年因代表民眾黨名列不分區立委名單第13位，暫時辭去市府工作，落選後再度回任北市府副發言人，2021年11月離開北市府副發言人一職，並擔任副市長黃珊珊的幕僚。

黃瀞瑩，將投入士林北投的議員選舉，近期已低調透過下班、放假時間到地方拜訪；據了解，預計在1月中旬開始請假，約在過完年後、2月初左右正式遞交辭呈，專心經營地方。

▲民眾黨青年軍成軍記者會，發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊寶楨。（資料照／記者林敬旻攝）

楊寶楨1989年12月17日出生，現年32歲，有著政治大學歐洲語言學系、企管系雙學士學位，曾任今周刊記者及研究員、非凡新聞台記者和節目主持人。

台北市政府副發言人魏佑任原有意投入台北市第三選區（松山、信義），但未完成初選登記，形同放棄，繼續在副發言人的崗位上全力以赴，最後由楊寶楨出線。

▲▼林珍羽。（圖／翻攝IG）

▲林珍羽。（圖／翻攝IG）

林珍羽1987年4月14日出生，現年34歲，其父親是現任台北市第四選區（中山、大同）議員、民眾黨台北市黨部主委林國成。林珍羽去年辭去北市府副發言人身分，投入2022議員選戰，希望能從父親林國成手中接棒中山大同區議員。

對於被外界稱為政二代、千金，林珍羽表示，「大家不要這樣講，我真的是千斤頂」，因為出來參選後的所做所為，都是代表政黨、市長柯文哲、或是父親林國成，她所有表現也會攸關對這些人的看法。

林珍羽表示，青年願意投入參政，就是希望能夠開疆闢土，把份內事情做好，將民意真實反應出來，相信會獲得最大認同，「自己也有信心拿下台北市中山、大同區議員席次，不然也不會願意跳出來」。

▲民眾黨青年軍成軍記者會，吳怡萱發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡萱。（資料照／記者林敬旻攝）

吳怡萱1989出生，現年32歲，現年世新大學新聞系畢業後，曾任壹電視、台視擔任記者和主播，主跑台北市政府，因長相甜美被譽為「小梁詠琪」。

2019年，鴻海創辦人郭台銘角逐2020年總統選舉，吳怡萱離開主播台，投入郭台銘幕僚團隊，擔任郭台銘辦公室副發言人一職，進入郭台銘團隊沒多久，郭台銘就退出2020年總統選舉，隨後吳怡萱加入柯文哲的團隊，擔任民眾黨公關長一職。

吳怡萱在黨內初選，大勝對手、前法官張耀宇，將代表民眾黨角逐台北市第五選區（中正、萬華）議員。張耀宇質疑初選沒採用全民調，認為自己實力被忽視，不排除參選到底。

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